Le budget Carney déposé mardi

C'est ce mardi que le gouvernement de Mark Carney va déposer son premier budget. Québec a fait sa liste de demandes et un seul secteur retient l'attention: les infrastructures.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix en discuter avec Patrick Lagacé.

Le budget Carney est attendu de pied ferme, tant par la population que par les partis d'opposition. Quel sera le montant du déficit? Quelles seront les principales mesures?

Le budget devra passer le test des partis d'opposition. Le Parti libéral n'a besoin que de quatre autres députés qui votent en faveur pour que le budget soit adopté et ainsi éviter de possibles élections.

Autre sujet abordé