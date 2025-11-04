Le joueur des Sénateurs d'Ottawa Arthur Kaliyev est accusé par son ex-conjointe d'avoir de sérieux problèmes de jeu.

Celle-ci s'est tournée vers les réseaux sociaux pour dénoncer ses comportements. Selon elle, le joueur de 24 ans lui aurait volé plus de 50 000$ en raison de sa dépendance aux paris sportifs.

L'histoire a depuis été reprise par le New York Post et plusieurs autres médias.

Celui qui évolue dans la Ligue américaine de hockey aurait également emprunté de l'argent à d'anciens coéquipiers lorsqu'il jouait pour les Kings de Los Angeles.

Écoutez Jean-Michel Bourque parler de cette histoire et du fléau des paris sportifs à l'émission Lagacé le matin.

Autres sujets abordés