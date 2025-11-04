 Aller au contenu
Sports
Dépendance aux paris sportifs

Un joueur des Sénateurs d'Ottawa accusé d'avoir des problèmes de jeu

par 98.5

0:00
4:53

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 novembre 2025 06:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Un joueur des Sénateurs d'Ottawa accusé d'avoir des problèmes de jeu
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Le joueur des Sénateurs d'Ottawa Arthur Kaliyev est accusé par son ex-conjointe d'avoir de sérieux problèmes de jeu.

Celle-ci s'est tournée vers les réseaux sociaux pour dénoncer ses comportements. Selon elle, le joueur de 24 ans lui aurait volé plus de 50 000$ en raison de sa dépendance aux paris sportifs. 

L'histoire a depuis été reprise par le New York Post et plusieurs autres médias.

Celui qui évolue dans la Ligue américaine de hockey aurait également emprunté de l'argent à d'anciens coéquipiers lorsqu'il jouait pour les Kings de Los Angeles. 

Écoutez Jean-Michel Bourque parler de cette histoire et du fléau des paris sportifs à l'émission Lagacé le matin

Autres sujets abordés

  • Les matchs du lundi soir dans la LNH;
  • Les Canadiens de Montréal reçoivent la visite des Flyers de Philadelphie;
  • Un stade de la NFL sera l'hôte d'un match de la LNH en 2027;
  • Les Dodgers de Los Angeles défilent dans la rue pour célébrer leur victoire à la Série mondiale.

Vous aimerez aussi

Les Canadiens reçoivent la visite des Flyers de Philadelphie
Lagacé le matin
Les Canadiens reçoivent la visite des Flyers de Philadelphie
0:00
3:54
Défaite de 3-1 des Blue Jays : «Je trouve qu'ils ont mieux joué que les Dodgers»
Signé Lévesque
Défaite de 3-1 des Blue Jays : «Je trouve qu'ils ont mieux joué que les Dodgers»
0:00
4:45

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Cette question-là, elle est trop importante pour la démocratie»
Rattrapage
Nathalie Sinclair-Desgagné ira en Cour suprême
«Cette question-là, elle est trop importante pour la démocratie»
«On fait la promotion des Hells Angels en plein cimetière» -Vincent Larouche
Rattrapage
Un monument qui dérange à Saint-Basile-le-Grand
«On fait la promotion des Hells Angels en plein cimetière» -Vincent Larouche
Budget Carney: le déficit le plus élevé de l'histoire du Canada?
Rattrapage
Il sera déposé aux communes mardi
Budget Carney: le déficit le plus élevé de l'histoire du Canada?
Impact de la grève à la STM: un seul repas par jour pour des aînés
Rattrapage
Des usagers durement affectés
Impact de la grève à la STM: un seul repas par jour pour des aînés
Le déficit du budget Carney: «Ce sera énorme»
Rattrapage
Il sera dévoilé mardi
Le déficit du budget Carney: «Ce sera énorme»
Les demandes de Québec? «Infrastructures, infrastructures, infrastructures»
Rattrapage
Le budget Carney déposé mardi
Les demandes de Québec? «Infrastructures, infrastructures, infrastructures»
La folie des fêtes prend (déjà) les réseaux sociaux d'assaut
Rattrapage
Les calendriers de l'avent
La folie des fêtes prend (déjà) les réseaux sociaux d'assaut
Spécial «chaud» | L'énigme du mardi 4 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «chaud» | L'énigme du mardi 4 novembre
Michel Tremblay raconte Paris en vrac
Rattrapage
Nouveau livre
Michel Tremblay raconte Paris en vrac
Budget Carney: doit-on se préparer mentalement à des élections?
Rattrapage
Si les partis d'opposition votent contre
Budget Carney: doit-on se préparer mentalement à des élections?
Deux jeunes blessés, dont un dans un état critique, à Montréal
Rattrapage
Violente collision avec un lampadaire
Deux jeunes blessés, dont un dans un état critique, à Montréal
Les Canadiens reçoivent la visite des Flyers de Philadelphie
Rattrapage
Quelques changements à la formation
Les Canadiens reçoivent la visite des Flyers de Philadelphie
Marina Orsini débute la tournée de son nouvel album
Rattrapage
Duos avec Richard Séguin et Paul Piché
Marina Orsini débute la tournée de son nouvel album
Les grands projets au cœur des élections municipales
Rattrapage
Des programmes ambitieux et audacieux
Les grands projets au cœur des élections municipales