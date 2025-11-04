Si les partis d'opposition votent contre

C'est ce mardi que le gouvernement Carney va déposer son premier budget. Le ministre des Finances François-Philippe Champagne va en faire la présentation.

Deux questions retiennent l'attention: quel sera le montant du déficit et est-ce que le budget plaira aux partis d'opposition?

Écoutez Patrick Lagacé discuter de ce budget fort attendu lors de son tour d'horizon de l'actualité, mardi.

Autres sujets abordés