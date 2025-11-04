Si les partis d'opposition votent contre

C'est ce mardi que le gouvernement Carney va déposer son premier budget. Le ministre des Finances François-Philippe Champagne va en faire la présentation.
Deux questions retiennent l'attention: quel sera le montant du déficit et est-ce que le budget plaira aux partis d'opposition?
Écoutez Patrick Lagacé discuter de ce budget fort attendu lors de son tour d'horizon de l'actualité, mardi.
Autres sujets abordés
- Pas d'accalmie entre les médecins et le gouvernement du Québec;
- Régler le conflit de travail à la STM est une priorité pour la nouvelle mairesse de Montréal;
- Soraya Martinez Ferrada fait marche arrière sur les pistes cyclables;
- Un monument des Hells Angels érigé dans un cimetière en Montérégie;
- Quelques recomptages à la suite des élections municipales;
- Le futur de la Fonderie Horne.