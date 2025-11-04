 Aller au contenu
Si les partis d'opposition votent contre

Budget Carney: doit-on se préparer mentalement à des élections?

Lagacé le matin

le 4 novembre 2025 06:27

Patrick Lagacé
C'est ce mardi que le gouvernement Carney va déposer son premier budget. Le ministre des Finances François-Philippe Champagne va en faire la présentation.

Deux questions retiennent l'attention: quel sera le montant du déficit et est-ce que le budget plaira aux partis d'opposition?

Écoutez Patrick Lagacé discuter de ce budget fort attendu lors de son tour d'horizon de l'actualité, mardi. 

Autres sujets abordés

  • Pas d'accalmie entre les médecins et le gouvernement du Québec;
  • Régler le conflit de travail à la STM est une priorité pour la nouvelle mairesse de Montréal;
  • Soraya Martinez Ferrada fait marche arrière sur les pistes cyclables;
  • Un monument des Hells Angels érigé dans un cimetière en Montérégie;
  • Quelques recomptages à la suite des élections municipales;
  • Le futur de la Fonderie Horne. 

