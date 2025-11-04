Violente collision avec un lampadaire

Un violent accident impliquant un seul véhicule est survenu dans la nuit de lundi à mardi à Montréal. Deux jeunes de 18 ans ont été blessés gravement.

Le conducteur se trouve dans un état critique.

Le véhicule a percuté de plein fouet un lampadaire. Les circonstances ayant mené à cet accident ne sont pas connues pour l'instant.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel au micro de Patrick Lagacé, mardi.

