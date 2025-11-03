Une fiche de 12-0 pour Davis Alexander

Les Alouettes de Montréal ont vaincu les Blue Bombers de Winnipeg 42-33, samedi, lors de la demi-finale de l'Association de l'est au stade Pervical-Molson.

Et le quart Davis Alexander est toujours invaincu après 12 départs dans la LCF...

Écoutez l'analyste du Réseau des sports Bruno Heppell commenter la victoire des Alouettes au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés