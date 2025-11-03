 Aller au contenu
Football
Une fiche de 12-0 pour Davis Alexander

«Le kid n'a pas raté son entrée en éliminatoires» -Bruno Heppell

par 98.5 Sports

0:00
6:40

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 novembre 2025 19:00

Avec

Mario Langlois
Bruno Heppell
«Le kid n'a pas raté son entrée en éliminatoires» -Bruno Heppell
Le quart des Alouettes, Davis Alexander / PC/Christopher Katsarov

Les Alouettes de Montréal ont vaincu les Blue Bombers de Winnipeg 42-33, samedi, lors de la demi-finale de l'Association de l'est au stade Pervical-Molson.

Et le quart Davis Alexander est toujours invaincu après 12 départs dans la LCF...

Écoutez l'analyste du Réseau des sports Bruno Heppell commenter la victoire des Alouettes au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Blue Bombers avaient participé à cinq finales successives de la coupe Grey;
  • Davis Alexander n'a toujours pas perdu un match comme quart partant dans la LCF;
  • Bruno Heppelle estime qu'Alexander devrait cesser de narguer ses adversaires;
  • Stevie Scott III a impressionné;
  • À quoi s'attendre contre les Tiger-Carts? «Ils n'ont pas joué contre Davis Alexander»

