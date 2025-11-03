 Aller au contenu
Hockey
Canadiens de Montréal

La valse des trios de Martin St-Louis

par 98.5 Sports

0:00
9:53

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 3 novembre 2025 20:15

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire
La valse des trios de Martin St-Louis
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal, qui feront face aux Flyers de Philadelphie, mardi, étaient à l'entraînement, lundi, à Brossard.

Écoutez Martin McGuire, qui était sur place, résumer la journée du Tricolore, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Martin St-Louis modifie ses trios et ramène Kirby Dach au centre;
  • Le Tricolore peine à conserver ses avances, notamment à cause d’erreurs de gestion de rondelle;
  • On espère plus de constance des troisième et quatrième trios;
  • La question du gardien qui affrontera les Flyers demeure en suspens.

Vous aimerez aussi

Les poings sur Nick Cousins: «C'était sur notre "checklist"» -Jayden Struble
Le hockey des Canadiens
Les poings sur Nick Cousins: «C'était sur notre "checklist"» -Jayden Struble
0:00
17:44
«Ces deux matchs-là, moi, j'utilise les deux gardiens» -Stéphane Waite
Les amateurs de sports
«Ces deux matchs-là, moi, j'utilise les deux gardiens» -Stéphane Waite
0:00
11:36

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«On vit la meilleure année du tennis canadien» -Hugues Léger
Rattrapage
Variété et profondeur
«On vit la meilleure année du tennis canadien» -Hugues Léger
«Un athlète hors de l'ordinaire» -Alex Agostino
Rattrapage
Le spectacle Yamamoto en Série mondiale
«Un athlète hors de l'ordinaire» -Alex Agostino
«Ces deux matchs-là, moi, j'utilise les deux gardiens» -Stéphane Waite
Rattrapage
Flyers, mardi, et Devils, jeudi
«Ces deux matchs-là, moi, j'utilise les deux gardiens» -Stéphane Waite
«Sans Suzuki, tu n'as pas l'évolution de Caufield en joueur complet» -Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Sans Suzuki, tu n'as pas l'évolution de Caufield en joueur complet» -Théodore
«Quand Slafkovsky a marqué, je pensais voir les Harlem Globetrotters» -Marinaro
Rattrapage
Un avantage numérique dévastateur
«Quand Slafkovsky a marqué, je pensais voir les Harlem Globetrotters» -Marinaro
«Le kid n'a pas raté son entrée en éliminatoires» -Bruno Heppell
Rattrapage
Une fiche de 12-0 pour Davis Alexander
«Le kid n'a pas raté son entrée en éliminatoires» -Bruno Heppell
«Ce sont des extra-terrestres ces gars-là» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Le trio de Japonais des Dodgers
«Ce sont des extra-terrestres ces gars-là» -Jeremy Filosa
Ça sent la coupe, avec Yvan Ponton
Rattrapage
Les amateurs de sports
Ça sent la coupe, avec Yvan Ponton
«Montembeault est-il délégué contre les Sénateurs pour les bonnes raisons?»
Rattrapage
Premier trio
«Montembeault est-il délégué contre les Sénateurs pour les bonnes raisons?»
«C'est la clé pour les Alouettes: arrêter l'attaque au sol» -Bruno Heppell
Rattrapage
Les Alouettes en séries éliminatoires
«C'est la clé pour les Alouettes: arrêter l'attaque au sol» -Bruno Heppell
Le CH s'attend à un duel physique contre les Sénateurs
Rattrapage
Les Canadiens de retour à Montréal
Le CH s'attend à un duel physique contre les Sénateurs
«Une autre plateforme pour les jeunes joueurs québécois» -Patrice Bernier
Rattrapage
L'arrivée du FC Supra
«Une autre plateforme pour les jeunes joueurs québécois» -Patrice Bernier
De formidables cotes d'écoute pour le Baseball majeur
Rattrapage
La valeur du sport
De formidables cotes d'écoute pour le Baseball majeur
«Je pense qu'on va avoir une septième partie» -Alex Agostino
Rattrapage
Série mondiale
«Je pense qu'on va avoir une septième partie» -Alex Agostino