Les Canadiens de Montréal, qui feront face aux Flyers de Philadelphie, mardi, étaient à l'entraînement, lundi, à Brossard.
Écoutez Martin McGuire, qui était sur place, résumer la journée du Tricolore, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Martin St-Louis modifie ses trios et ramène Kirby Dach au centre;
- Le Tricolore peine à conserver ses avances, notamment à cause d’erreurs de gestion de rondelle;
- On espère plus de constance des troisième et quatrième trios;
- La question du gardien qui affrontera les Flyers demeure en suspens.