Atteinte d'un cancer

L'autrice et l'animatrice Alexandra Diaz a annoncé il y a quelques semaines qu’elle souffre d’un lymphome du manteau, un cancer du système immunitaire.

Elle lance donc la campagne «Mes livres de recettes pour nourrir la recherche» pour soutenir la recherche sur le lymphome. Alexandra Diaz remettra 1$ pour chacun de ses livres vendus à la Fondation de l’Hôpital général juif de Montréal.

Écoutez Alexandra Diaz parler de cette campagne et de sa maladie, lundi, en compagnie de Philippe Cantin et Catherine Beauchamp.

L'autrice et animatrice souhaite transformer son expérience en espoir en appuyant la recherche.

Les sujets discutés: