Un an après l’élection américaine

Presque un an après l’élection présidentielle américaine, l’acteur George Clooney, qui a toujours été impliqué auprès du Parti démocrate, critique la nomination de Kamala Harris comme candidate face à Donald Trump.
Il explique que des primaires auraient dû se tenir pour désigner le successeur de Joe Biden.
Écoutez Henri Arnaud revenir sur les déclarations de l’acteur, lundi, au micro de Philippe Cantin et Catherine Beauchamp.
Autre sujet abordé :
- L'actrice Millie Bobby Brown porte plainte pour harcèlement contre un autre acteur de Stranger Things, à quelques semaines de la sortie de la dernière saison de la série.