Pierre-Yves Roy-Desmarais de retour sur scène

Une grosse semaine attend l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais puisqu’il lancera son nouveau spectacle solo Une année en un an ce mercredi avant d’entamer une tournée aux quatre coins du Québec.
On le retrouvera aussi à la télévision dimanche alors qu’il animera le 47e gala de l’ADISQ.
Écoutez l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais parler de son nouveau projet, lundi, à l’émission Le Québec maintenant avec Philippe Cantin.
Il explique avoir apporté des ajustements à son spectacle jusqu’à très récemment pour s’assurer de livrer une performance de qualité.
«Ça fait comme quelques semaines que je sens que le show est définitivement meilleur. Il est plus drôle, plus punché, les tounes sont meilleures, le stand-up est 100 fois meilleur, plus original. Ça fait qu’on dirait que ça m’a pris juste du temps à prendre le pas de recul. Faire “OK, regarde tout le chemin que t’as fait, regarde la belle patente que tu t’es construite, puis là amuse-toi.”»