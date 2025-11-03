Pierre-Yves Roy-Desmarais de retour sur scène

Une grosse semaine attend l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais puisqu’il lancera son nouveau spectacle solo Une année en un an ce mercredi avant d’entamer une tournée aux quatre coins du Québec.

On le retrouvera aussi à la télévision dimanche alors qu’il animera le 47e gala de l’ADISQ.

Écoutez l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais parler de son nouveau projet, lundi, à l’émission Le Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Il explique avoir apporté des ajustements à son spectacle jusqu’à très récemment pour s’assurer de livrer une performance de qualité.