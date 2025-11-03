 Aller au contenu
Arts et spectacles
Pierre-Yves Roy-Desmarais de retour sur scène

«Je voulais que le deuxième show soit meilleur que le premier»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 novembre 2025 15:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
L'humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais au Gala des Olivier en 2023. / Evan Buhler/La Presse Canadienne

Une grosse semaine attend l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais puisqu’il lancera son nouveau spectacle solo Une année en un an ce mercredi avant d’entamer une tournée aux quatre coins du Québec.

On le retrouvera aussi à la télévision dimanche alors qu’il animera le 47e gala de l’ADISQ.

Écoutez l’humoriste Pierre-Yves Roy-Desmarais parler de son nouveau projet, lundi, à l’émission Le Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Il explique avoir apporté des ajustements à son spectacle jusqu’à très récemment pour s’assurer de livrer une performance de qualité.

«Ça fait comme quelques semaines que je sens que le show est définitivement meilleur. Il est plus drôle, plus punché, les tounes sont meilleures, le stand-up est 100 fois meilleur, plus original. Ça fait qu’on dirait que ça m’a pris juste du temps à prendre le pas de recul. Faire “OK, regarde tout le chemin que t’as fait, regarde la belle patente que tu t’es construite, puis là amuse-toi.”»

Pierre-Yves Roy-Desmarais

