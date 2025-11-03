Le paysage municipal québécois révèle une tendance commune chez les maires et mairesses réélus ou nouvellement élus: ils sont à la tête de grands projets.

Contrairement à ce que l'on aurait pu attendre d'un mouvement de recentrage, ce sont des programmes ambitieux et audacieux qui ont été plébiscités par les électeurs.

L'analyse des résultats montre que l'ambition a prévalu, même dans des contextes locaux où le manque de croissance ou de cohérence urbaine était soulevé.

Écoutez Luc Ferrandez faire le point sur le sujet, lundi, à Lagacé le matin.