Victoire sans équivoque pour Bruno Marchand

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a remporté une victoire éclatante lors des dernières élections municipales, obtenant 49 % des voix. Un résultat qui a même dépassé ses attentes, alors que les derniers sondages le plaçaient à 40 % des intentions de vote.

Selon M. Marchand, cette victoire s'explique par deux facteurs principaux. D'abord, il sentait un vent de plus en plus fort en sa faveur au cours de la campagne.

Surtout, les gens sont «tannés qu’on essaie de faire une élection sur le projet de tramway, toujours ramener l’éternel projet comme l’espèce de question de l’urne à chaque élection».

