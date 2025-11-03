Soraya Martinez Ferrada succède à Valérie Plante

Qu'est-ce qui a coulé Projet Montréal? Pourquoi les électeurs se sont-ils tournés vers Soraya Martinez Ferrada, cheffe d'Ensemble Montréal?

Parmi les raisons, le chroniqueur Luc Ferrandez montre du doigt la gestion de la propreté, la collecte des déchets et l’exclusion de Craig Sauvé, attribuant le revers à des décisions idéologiques et au «wokisme».

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez lors de son analyse de la défaite de Luc Rabouin, lundi, à Lagacé le matin.