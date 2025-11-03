 Aller au contenu
Politique municipale
Soraya Martinez Ferrada succède à Valérie Plante

«Le wokisme, Projet Montréal, vous venez de perdre l'élection à cause de ça»

par 98.5

0:00
10:58

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 novembre 2025 07:47

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Le wokisme, Projet Montréal, vous venez de perdre l'élection à cause de ça»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

Qu'est-ce qui a coulé Projet Montréal? Pourquoi les électeurs se sont-ils tournés vers Soraya Martinez Ferrada, cheffe d'Ensemble Montréal?

Parmi les raisons, le chroniqueur Luc Ferrandez montre du doigt la gestion de la propreté, la collecte des déchets et l’exclusion de Craig Sauvé, attribuant le revers à des décisions idéologiques et au «wokisme». 

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez lors de son analyse de la défaite de Luc Rabouin, lundi, à Lagacé le matin.

«Si Projet Montréal n'avait pas mis dehors Craig Sauvé ou avait accepté sa réintégration, il serait au pouvoir aujourd'hui [...] Le wokisme, j'espère que Projet Montréal va mettre ça dans la cour d'en arrière pour toujours. Vous venez de perdre l'élection à cause de ça.»

Luc Ferrandez

