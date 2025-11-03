Élections municipales 2025

 Aller au contenu
Martinez Ferrada élue mairesse: «C'est la fin du règne de Projet Montréal»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 3 novembre 2025 06:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Martinez Ferrada élue mairesse: «C'est la fin du règne de Projet Montréal»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Soraya Martinez Ferrada, cheffe d'Ensemble Montréal, a été élue mairesse de Montréal.

Elle a défait Luc Rabouin, qui avait succédé à Valérie Plante à la tête de Projet Montréal.

Le parti de M. Rabouin - et de Mme Plante - a perdu plusieurs mairies clés, dont celle de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, où la collecte bimensuelle des déchets avait été imposée dans la controverse.

Écoutez Patrick Lagacé analyser les résultats des élections municipales, lundi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

«Il y avait beaucoup de grogne face à Projet Montréal [...] Dans le cas de la collecte des déchets, ce qu'on a voulu faire, c'est de faire ça aux deux semaines et dans un quartier densément peuplé où il y a beaucoup d'appartements, de blocs appartements. Ça a très mal passé, ça a attiré des rats, il y avait des dépôts sauvages partout. Projet Montréal s'est entêté jusqu'à la dernière seconde. Il y avait un peu le symbole d'une déconnexion entre les Montréalais et Projet Montréal là-dessus et ils ont payé.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Québec: Bruno Marchand a été réélu maire avec près de 50 % des voix;
  • Longueuil: Catherine Fournier a été réélue avec 90 % des voix;
  • Laval: Stéphane Boyer a conservé la mairie avec 58 % des votes;
  • Lévis: Stephen Blaney, ex-ministre conservateur, a été élu maire;
  • Sherbrooke: Marie-Claude Bibeau, ex-ministre libérale, a remporté son pari;
  • Réforme Dubé en santé;
  • La STM en grève tout le mois de novembre.

