Élections municipales 2025

Soraya Martinez Ferrada, cheffe d'Ensemble Montréal, a été élue mairesse de Montréal.

Elle a défait Luc Rabouin, qui avait succédé à Valérie Plante à la tête de Projet Montréal.

Le parti de M. Rabouin - et de Mme Plante - a perdu plusieurs mairies clés, dont celle de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, où la collecte bimensuelle des déchets avait été imposée dans la controverse.

