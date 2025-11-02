Vent de changement

La cheffe d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada, est élue mairesse de Montréal avec plus de 42% des voix.
Après une attente fébrile, l'annonce officielle a créé une explosion de joie à la Tohu, lieu de rassemblement de ses partisans.
Quel sera l'impact de ce changement de garde sur les grands dossiers montréalais? Soraya Martinez Ferrada réussira-t-elle à réconcilier la Ville avec son milieu des affaires?
Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, décrire l'ambiance au moment de la victoire de Soraya Martinez Ferrada.
«Depuis le tout premier jour, j'ai donné mon appui à Soraya Martinez Ferrada, ça fait huit ans que la posture à l'Hôtel de ville de Montréal en était une de méfiance par rapport au milieu des affaires.»