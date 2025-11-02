Vent de changement

La cheffe d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada, est élue mairesse de Montréal avec plus de 42% des voix.

Après une attente fébrile, l'annonce officielle a créé une explosion de joie à la Tohu, lieu de rassemblement de ses partisans.

Quel sera l'impact de ce changement de garde sur les grands dossiers montréalais? Soraya Martinez Ferrada réussira-t-elle à réconcilier la Ville avec son milieu des affaires?

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, décrire l'ambiance au moment de la victoire de Soraya Martinez Ferrada.