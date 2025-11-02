 Aller au contenu
Politique municipale
Les défis

La dure réalité des élus municipaux

La vague de départs d'élus municipaux n'est pas un mythe, mais une réalité difficile qui frappe même les membres de la «génération de renouveau» en politique, comme Antoine Tardif.

L'ancien maire de Victoriaville, une étoile montante au même titre que Catherine Fournier et Stéphane Boyer, a choisi de ne pas se représenter.

La raison est d'abord et avant tout familiale. Avec l'arrivée de son deuxième enfant et l'implication dans les activités sportives de ses deux jeunes garçons, l'élu a tranché : «La famille en premier pour moi».

Mais au-delà de cet aspect personnel, M. Tardif ne cache pas la complexité et la difficulté croissante de la fonction de maire.

Écoutez Antoine Tardif, ancien maire de Victoriaville, expliquer pourquoi il a choisi de ne pas se représenter.

«Quiconque se lance en politique aujourd'hui, je lui dirais c'est clair, net et précis qu'à un certain moment donné tu vas avoir un mouvement d'opposition.»

Antoine Tardif

