Politique municipale
Mauricie

Après 5 mandats à Trois-Rivières, Yves Lévesque devient maire de Shawinigan

par 98.5

Élections municipales 2025

le 2 novembre 2025 22:36

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Après 5 mandats à Trois-Rivières, Yves Lévesque devient maire de Shawinigan. / CP

Après cinq mandats à Trois-Rivières, Yves Lévesque est élu à la mairie de Shawinigan.

Il a affirmé d'entrée de jeu que ce nouveau rôle est le plus grand défi de sa carrière, car Shawinigan est une ville «en dormance» et en décroissance, qui doit maintenant «prendre sa vitesse d'aller» sur le plan économique.

Écoutez le nouveau maire de Shawinigan, Yves Lévesque, décortiquer sa passion pour la politique municipale.

«J'aurais pu me présenter à Trois-Rivières, ça aurait été plus facile pour moi. Je rentrais dans mes pantoufles, le même bureau, les mêmes tiroirs, la même secrétaire. Mais on dirait que même à mon âge, je suis un homme de défis.»

Yves Lévesque

