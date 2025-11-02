Après cinq mandats à Trois-Rivières, Yves Lévesque est élu à la mairie de Shawinigan.

Il a affirmé d'entrée de jeu que ce nouveau rôle est le plus grand défi de sa carrière, car Shawinigan est une ville «en dormance» et en décroissance, qui doit maintenant «prendre sa vitesse d'aller» sur le plan économique.

Écoutez le nouveau maire de Shawinigan, Yves Lévesque, décortiquer sa passion pour la politique municipale.