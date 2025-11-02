 Aller au contenu
Politique municipale
L'audace de réparer plutôt que d'inaugurer

Catherine Fournier réélue avec un mandat fort à Longueuil

par 98.5

0:00
8:12

Entendu dans

Élections municipales 2025

le 2 novembre 2025 21:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Fournier réélue avec un mandat fort à Longueuil
Catherine Fournier est réélue avec un mandat fort à Longueuil. / Thomas Mercier/Cogeco Média

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a remporté une victoire très convaincante, un résultat qu'elle attribue à «l'intelligence collective» des Longueuillois. Pour elle, cette élection est la continuité de 2021, où la population a choisi un «tournant résolument positif, constructif».

La clé de son succès repose sur une approche audacieuse et franche : durant sa campagne, elle a délibérément évité de promettre de nouvelles piscines ou arénas, insistant plutôt sur la nécessité de réinvestir dans le maintien des actifs et les infrastructures vieillissantes.

«Moi, je pense que les gens comprennent qu'on a besoin de réinvestir, mais il faut prendre le temps de l'expliquer.»

Écoutez Catherine Fournier décortiquer sa campagne électorale, au micro de Philippe Cantin.

«Le pari de la franchise, le pari de faire confiance à l'intelligence collective. Puis moi, je pense que, quand on prend le temps de bien expliquer les enjeux, quand on prend le temps justement de les décortiquer, d'expliquer les défis auxquels on fait face, les gens embarquent.»

Catherine Fournier

