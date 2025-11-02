L'audace de réparer plutôt que d'inaugurer

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a remporté une victoire très convaincante, un résultat qu'elle attribue à «l'intelligence collective» des Longueuillois. Pour elle, cette élection est la continuité de 2021, où la population a choisi un «tournant résolument positif, constructif».

La clé de son succès repose sur une approche audacieuse et franche : durant sa campagne, elle a délibérément évité de promettre de nouvelles piscines ou arénas, insistant plutôt sur la nécessité de réinvestir dans le maintien des actifs et les infrastructures vieillissantes.

«Moi, je pense que les gens comprennent qu'on a besoin de réinvestir, mais il faut prendre le temps de l'expliquer.»

Écoutez Catherine Fournier décortiquer sa campagne électorale, au micro de Philippe Cantin.