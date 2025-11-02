L'ancien député et ministre conservateur, Steven Blaney, a remporté une victoire éclatante à la mairie de Lévis sur une plateforme visant à ramener l'équilibre.

Fort de son expérience, il propose une vision claire : maintenir la prospérité de la ville tout en «reprenant en main nos finances» afin de réduire un taux d'endettement jugé élevé.

Mais la question qui brûle les lèvres de tous est celle du troisième lien. Steven Blaney est pour un «bouclage périphérique», soit un troisième lien positionné à l'Est de la ville.

Écoutez Steven Blaney, élu maire de Lévis, décortiquer sa campagne, au micro de Philippe Cantin.