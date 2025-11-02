 Aller au contenu
Politique municipale
Troisième lien?

L'ex-ministre conservateur Steven Blaney s'empare de la mairie de Lévis

par 98.5

0:00
4:22

Entendu dans

Élections municipales 2025

le 2 novembre 2025 22:10

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Élections municipales 2025 / Cogeco Média

L'ancien député et ministre conservateur, Steven Blaney, a remporté une victoire éclatante à la mairie de Lévis sur une plateforme visant à ramener l'équilibre.

Fort de son expérience, il propose une vision claire : maintenir la prospérité de la ville tout en «reprenant en main nos finances» afin de réduire un taux d'endettement jugé élevé.

Mais la question qui brûle les lèvres de tous est celle du troisième lien. Steven Blaney est pour un «bouclage périphérique», soit un troisième lien positionné à l'Est de la ville.

Écoutez Steven Blaney, élu maire de Lévis, décortiquer sa campagne, au micro de Philippe Cantin.

«Ce qu'on veut, c'est avoir une vision de mobilité durable avec bien sûr du transport en commun. Donc un bouclage périphérique, c'est un troisième lien à l'Est, mais c'est pas un troisième lien n'importe où.»

Steven Blaney

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

