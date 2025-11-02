La Mauricie est au cœur d'un scénario électoral digne d'un roman, alors que le décompte des votes révèle une situation pour le moins inattendue.
Selon notre journaliste Claude Boucher, une situation «assez particulière» se dessine : deux anciens adversaires politiques se retrouvent en voie de prendre la tête des deux plus grandes villes de la région.
Écoutez le journaliste Claude Boucher analyser les résultats de Trois-Rivières et Shawinigan.
«On s'enligne vers une situation assez particulière en Mauricie, parce que deux anciens adversaires politiques pourraient se retrouver à la tête des deux principales villes de la région.»