Politique municipale
Résultats

Une course serrée à Trois-Rivières

par 98.5

Élections municipales 2025

le 2 novembre 2025 21:02

Philippe Cantin
Claude Boucher
Une course serrée à Trois-Rivières
Claude Boucher / Cogeco Média

La Mauricie est au cœur d'un scénario électoral digne d'un roman, alors que le décompte des votes révèle une situation pour le moins inattendue.

Selon notre journaliste Claude Boucher, une situation «assez particulière» se dessine : deux anciens adversaires politiques se retrouvent en voie de prendre la tête des deux plus grandes villes de la région.

Écoutez le journaliste Claude Boucher analyser les résultats de Trois-Rivières et Shawinigan.

«On s'enligne vers une situation assez particulière en Mauricie, parce que deux anciens adversaires politiques pourraient se retrouver à la tête des deux principales villes de la région.»

Claude Boucher

