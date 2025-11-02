Les partisans d'Ensemble Montréal sont déjà prêts à célébrer la victoire de Soraya Martinez Ferrada, largement en avance devant son principal adversaire, Luc Rabouin.
Notre journaliste Philippe Bonneville est sur place, à la Tohu dans le quartier Saint-Michel, pour capter l'ambiance.
Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, au rassemblement de la cheffe d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada.
«On se prépare pour un party de la victoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les sondages, sans exception. Depuis le début de la campagne électorale, tous les sondages ont prédit une victoire pour Soraya Martinez Ferrada.»