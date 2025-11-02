Les partisans d'Ensemble Montréal sont déjà prêts à célébrer la victoire de Soraya Martinez Ferrada, largement en avance devant son principal adversaire, Luc Rabouin.



Notre journaliste Philippe Bonneville est sur place, à la Tohu dans le quartier Saint-Michel, pour capter l'ambiance.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, au rassemblement de la cheffe d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada.