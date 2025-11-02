 Aller au contenu
Politique municipale
Élections municipales 2025

Catherine Fournier réélue à Longueuil avec plus de 90% des voix

par 98.5

0:00
17:55

Entendu dans

Élections municipales 2025

le 2 novembre 2025 20:33

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Catherine Fournier réélue à Longueuil avec plus de 90% des voix
Catherine Fournier réélue à Longueuil avec plus de 90% des voix. / Thomas Mercier/Cogeco Média

Les jeux sont faits, et les premières tendances des élections municipales au Québec sont tombées.

Quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote, Catherine Fournier a été réélue à la mairie de Longueuil, avec plus de 90% des voix.

À Montréal, la cheffe d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada est en avance face au chef de Projet Montréal, Luc Rabouin.

Écoutez Philippe Cantin, Nathalie Normandeau, Luc Ferrandez et Denis Couture, décortiquer les premiers résultats.

«C'est une mairesse qui est sur les réseaux sociaux, elle est le reflet de sa génération. Les électeurs l'aiment. Puis, elle a créé une histoire d'amour avec les électeurs et électrices de Longueuil. C'est une jeune femme qui est très proactive.»

Nathalie Normandeau

Vous aimerez aussi

Une course serrée à Trois-Rivières
Élections municipales 2025
Une course serrée à Trois-Rivières
0:00
2:52
Catherine Fournier réélue avec un mandat fort à Longueuil
Élections municipales 2025
Catherine Fournier réélue avec un mandat fort à Longueuil
0:00
8:12

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Élections municipales 2025

Voir tout
Catherine Fournier réélue avec un mandat fort à Longueuil
Rattrapage
L'audace de réparer plutôt que d'inaugurer
Catherine Fournier réélue avec un mandat fort à Longueuil
Réélu à Laval: Stéphane Boyer lance un avertissement à Québec
Rattrapage
Résultats
Réélu à Laval: Stéphane Boyer lance un avertissement à Québec
La dure réalité des élus municipaux
Rattrapage
Les défis
La dure réalité des élus municipaux
Bruno Marchand obtient un deuxième mandat à Québec
Rattrapage
Analyse
Bruno Marchand obtient un deuxième mandat à Québec
Une course serrée à Trois-Rivières
Rattrapage
Résultats
Une course serrée à Trois-Rivières
Le vent de changement souffle-t-il sur Montréal?
Rattrapage
Rassemblement de Projet Montréal
Le vent de changement souffle-t-il sur Montréal?
L'écart se creuse entre Soraya Martinez Ferrada et Luc Rabouin
Rattrapage
Montréal
L'écart se creuse entre Soraya Martinez Ferrada et Luc Rabouin
L'ex-ministre Marie-Claude Bibeau élue à Sherbrooke
Rattrapage
Résultats
L'ex-ministre Marie-Claude Bibeau élue à Sherbrooke