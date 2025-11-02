Élections municipales 2025

Les jeux sont faits, et les premières tendances des élections municipales au Québec sont tombées.

Quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote, Catherine Fournier a été réélue à la mairie de Longueuil, avec plus de 90% des voix.

À Montréal, la cheffe d'Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada est en avance face au chef de Projet Montréal, Luc Rabouin.

Écoutez Philippe Cantin, Nathalie Normandeau, Luc Ferrandez et Denis Couture, décortiquer les premiers résultats.