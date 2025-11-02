Stéphane Boyer a remporté son pari et obtenu un second mandat à la tête de Laval.

Une victoire que le maire réélu attribue à une «campagne positive» axée sur la fierté d'être Lavallois, visant à laisser derrière un «passé qui n’est pas toujours plus glorieux» sur le plan municipal.

Selon lui, la troisième plus grande ville du Québec est désormais «rendu ailleurs»

Écoutez le maire de Laval, Stéphane Boyer, qui vient d'être réélu, au micro de Philippe Cantin.

«Nous sommes la région au Québec qui a le moins d'investissements de la part du grand provincial sur tous les dossiers», affirme Stéphane Boyer, promettant une «grande mobilisation citoyenne» dans les prochains mois pour mettre de l'avant les enjeux de Laval, incluant l'amélioration de l'accès aux soins hospitaliers.