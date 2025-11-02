 Aller au contenu
Politique municipale
Réélu à Laval: Stéphane Boyer lance un avertissement à Québec

par 98.5

le 2 novembre 2025

Philippe Cantin
Réélu à Laval: Stéphane Boyer lance un avertissement à Québec
Stéphane Boyer lance un avertissement à Québec. / PC

Stéphane Boyer a remporté son pari et obtenu un second mandat à la tête de Laval.

Une victoire que le maire réélu attribue à une «campagne positive» axée sur la fierté d'être Lavallois, visant à laisser derrière un «passé qui n’est pas toujours plus glorieux» sur le plan municipal.

Selon lui, la troisième plus grande ville du Québec est désormais «rendu ailleurs»

Écoutez le maire de Laval, Stéphane Boyer, qui vient d'être réélu, au micro de Philippe Cantin.

«Nous sommes la région au Québec qui a le moins d'investissements de la part du grand provincial sur tous les dossiers», affirme Stéphane Boyer, promettant une «grande mobilisation citoyenne» dans les prochains mois pour mettre de l'avant les enjeux de Laval, incluant l'amélioration de l'accès aux soins hospitaliers.

«Laval est rendu ailleurs. On est dans la construction de la ville, on développe la culture, on propage de plus en plus nos boisés et on a réussi à réduire de moitié le nombre de crimes violents sur notre territoire.»

Stéphane Boyer

