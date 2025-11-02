Le maire de Québec, Bruno Marchand, a remporté une victoire «très convaincante», bien plus confortable que lors de sa première élection.
Écoutez l'émission spéciale sur les élections municipales 2025 avec Philippe Cantin, Nathalie Normandeau, Luc Ferrandez et Denis Couture.
«Je peux vous confirmer ce soir qu'il y a énormément de citoyens à Québec qui sont déçus de l'élection de Bruno Marchand, parce qu'il y avait une colère qui s'est exprimée à l'endroit de certaines décisions du maire. On lui a reproché d'être la Valérie Plante de Québec.»