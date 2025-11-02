Réélection

Bruno Marchand obtient un second mandat à la mairie de Québec avec une majorité au conseil municipal.

Cette victoire vient sceller le sort d'un projet controversé: le tramway.

«L'affaire est entendue. Le projet, il était déjà entendu, il avançait. Mais là, il y avait l'ombre d'un doute. Il n'y a plus de doute.»

Il explique ce succès massif malgré l'impopularité persistante du tramway en affirmant que les citoyens de Québec étaient simplement «tannés d'en entendre parler» et qu'ils voulaient avancer sur des enjeux plus larges.

Écoutez le maire de Québec, Bruno Marchand, réélu pour un deuxieme mandat, décortiquer sa campagne.

Il promet de continuer à prendre des «décisions courageuses», tout en cherchant à améliorer la communication pour mieux «accompagner, expliquer, écouter» les citoyens.