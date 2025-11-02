 Aller au contenu
Élections municipales – Québec
Réélection

Bruno Marchand de retour à la mairie de Québec, la fin du doute sur le tramway

Élections municipales 2025

le 2 novembre 2025

Philippe Cantin
Bruno Marchand est de retour à la mairie de Québec. / PC/Jacques Boissinot

Bruno Marchand obtient un second mandat à la mairie de Québec avec une majorité au conseil municipal.

Cette victoire vient sceller le sort d'un projet controversé: le tramway.

«L'affaire est entendue. Le projet, il était déjà entendu, il avançait. Mais là, il y avait l'ombre d'un doute. Il n'y a plus de doute.»

Il explique ce succès massif malgré l'impopularité persistante du tramway en affirmant que les citoyens de Québec étaient simplement «tannés d'en entendre parler» et qu'ils voulaient avancer sur des enjeux plus larges. 

Écoutez le maire de Québec, Bruno Marchand, réélu pour un deuxieme mandat, décortiquer sa campagne.

Il promet de continuer à prendre des «décisions courageuses», tout en cherchant à améliorer la communication pour mieux «accompagner, expliquer, écouter» les citoyens.

«On a pris des décisions courageuses en jouant à visière levée, en disant: il y a des choses qu'on est obligé de faire si on veut améliorer la ville, et on va le faire avec courage. Et ça, j'en suis très fier.»

Bruno Marchand

