Politique municipale
Rassemblement de Projet Montréal

Le vent de changement souffle-t-il sur Montréal?

Élections municipales 2025

le 2 novembre 2025 20:45

Alors que les derniers sondages donnaient l'équipe de Luc Rabouin loin derrière, l'ambiance au rassemblement de Projet Montréal défie toutes attentes. / Any Guillemette/Cogeco Média

Alors que les derniers sondages donnaient l'équipe de Luc Rabouin loin derrière, l'ambiance au rassemblement de Projet Montréal défie toutes attentes.

Bien loin d'une atmosphère maussade, c'est une salle comble et une satisfaction générale qui règnent à la Société des arts technologiques.

L'équipe du chef se dit sereine et unanime : la campagne électorale fut de qualité.

Écoutez la journaliste Any Guillemette, qui se trouve au rassemblement du chef de Projet Montréal, Luc Rabouin.

«On a une grosse machine, on pourrait avoir des victoires potentielles dans des secteurs où on n'attend pas Projet Montréal parce que notre machine est rodée.»

Simon Charron, attaché de presse pour Projet Montréal

