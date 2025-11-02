Alors que les derniers sondages donnaient l'équipe de Luc Rabouin loin derrière, l'ambiance au rassemblement de Projet Montréal défie toutes attentes.

Bien loin d'une atmosphère maussade, c'est une salle comble et une satisfaction générale qui règnent à la Société des arts technologiques.

L'équipe du chef se dit sereine et unanime : la campagne électorale fut de qualité.

Écoutez la journaliste Any Guillemette, qui se trouve au rassemblement du chef de Projet Montréal, Luc Rabouin.