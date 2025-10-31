Plus de fonctionnaires

Les petites et moyennes entreprises (PME) du Québec et du Canada s'interrogent sur l'efficacité de l'État, notamment à la lumière de l'augmentation de la taille de la fonction publique fédérale.

Est-ce que l'augmentation du nombre de fonctionnaires se traduit par une meilleure efficacité de l'État? Pour la majorité des PME, la réponse est non.

Écoutez Jasmine Ganette, vice-présidente aux affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), commenter le tout, vendredi après-midi, à l'émission de Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.