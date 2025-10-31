Littérature, culture et cuisine créole

L'animatrice et auteure Varda Étienne est de passage à Lagacé le matin pour nous parler de son tout dernier livre, Famn Fò, femme forte en créole, un hommage aux figures féminines marquantes qui ont façonné sa vie.

Une partie essentielle de son héritage passe par la cuisine haïtienne, qu'elle considère sans fausse modestie comme la meilleure des Caraïbes.

Elle partage les recettes de sa famille.

Écoutez Varda Étienne, animatrice et auteure, présenter son nouveau livre Famn Fò, femme forte en créole, au micro de Patrick Lagacé.

Varda Étienne aborde aussi avec franchise sa santé mentale et le manque de ressources.