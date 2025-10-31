 Aller au contenu
Société
Littérature, culture et cuisine créole

Varda Étienne partage les secrets de la cuisine créole dans son nouveau livre

par 98.5

0:00
10:24

Entendu dans

Lagacé le matin

le 31 octobre 2025 09:42

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Varda Étienne partage les secrets de la cuisine créole dans son nouveau livre
Patrick Lagacé / Cogeco Média

L'animatrice et auteure Varda Étienne est de passage à Lagacé le matin pour nous parler de son tout dernier livre, Famn Fò, femme forte en créole, un hommage aux figures féminines marquantes qui ont façonné sa vie.

Une partie essentielle de son héritage passe par la cuisine haïtienne, qu'elle considère sans fausse modestie comme la meilleure des Caraïbes.

Elle partage les recettes de sa famille.

Écoutez Varda Étienne, animatrice et auteure, présenter son nouveau livre Famn Fò, femme forte en créole, au micro de Patrick Lagacé.

Varda Étienne aborde aussi avec franchise sa santé mentale et le manque de ressources. 

