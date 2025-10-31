L'Halloween est lancée sur les réseaux sociaux, et cette année, les tendances sont à la fois adorables et incontournables.
La tendance virale de l’année: les propriétaires déguisent leurs chiens en fantômes en utilisant un simple drap blanc avec deux trous pour les yeux. La surprise est venue du SPVM, qui a emboîté le pas avec ses chiens policiers!
Écoutez Frédéric Labelle présenter les grandes tendances d’Halloween 2025, au micro de Patrick Lagacé, vendredi.
Autres sujets abordés
- L'humoriste et acteur Richardson Zéphir offre des conseils de sécurité pour les enfants qui font la tournée des bonbons;
- Mises en garde concernant les bonbons infusés de cannabis.