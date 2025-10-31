L'Halloween est lancée sur les réseaux sociaux, et cette année, les tendances sont à la fois adorables et incontournables.

La tendance virale de l’année: les propriétaires déguisent leurs chiens en fantômes en utilisant un simple drap blanc avec deux trous pour les yeux. La surprise est venue du SPVM, qui a emboîté le pas avec ses chiens policiers!

Écoutez Frédéric Labelle présenter les grandes tendances d’Halloween 2025, au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

