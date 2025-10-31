 Aller au contenu
Société
Adorables et incontournables

Les tendances d’Halloween qui font jaser sur les réseaux sociaux

par 98.5

0:00
3:39

Entendu dans

Lagacé le matin

le 31 octobre 2025 09:08

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Les tendances d’Halloween qui font jaser sur les réseaux sociaux
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

L'Halloween est lancée sur les réseaux sociaux, et cette année, les tendances sont à la fois adorables et incontournables.

La tendance virale de l’année: les propriétaires déguisent leurs chiens en fantômes en utilisant un simple drap blanc avec deux trous pour les yeux. La surprise est venue du SPVM, qui a emboîté le pas avec ses chiens policiers!

Écoutez Frédéric Labelle présenter les grandes tendances d’Halloween 2025, au micro de Patrick Lagacé, vendredi.

Autres sujets abordés

  • L'humoriste et acteur Richardson Zéphir offre des conseils de sécurité pour les enfants qui font la tournée des bonbons;
  • Mises en garde concernant les bonbons infusés de cannabis.

Vous aimerez aussi

«Nous, on ne fait pas ça contre les syndicats, on fait ça pour les travailleurs»
Lagacé le matin
«Nous, on ne fait pas ça contre les syndicats, on fait ça pour les travailleurs»
0:00
14:57
Écoutez les aubaines de la semaine
Le Québec maintenant
Écoutez les aubaines de la semaine
0:00
7:09

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Carney et Xi Jinping: un «allié de circonstance» contre la guerre commerciale?
Rattrapage
Le grand jeu d’échecs en Asie
Carney et Xi Jinping: un «allié de circonstance» contre la guerre commerciale?
Grève à la STM: un conflit qui touche les plus vulnérables
Rattrapage
Dès samedi
Grève à la STM: un conflit qui touche les plus vulnérables
«Nous, on ne fait pas ça contre les syndicats, on fait ça pour les travailleurs»
Rattrapage
Loi sur la transparence syndicale
«Nous, on ne fait pas ça contre les syndicats, on fait ça pour les travailleurs»
«On ne fait pas une bagarre d'opinion publique» -Dr Vincent Oliva
Rattrapage
La population est-elle du bord des médecins?
«On ne fait pas une bagarre d'opinion publique» -Dr Vincent Oliva
Baisse du taux directeur: quelle est la prochaine étape?
Rattrapage
Économie
Baisse du taux directeur: quelle est la prochaine étape?
«Une des activités préférées de Christian Dubé, c'est menacer de démissionner»
Rattrapage
Chicane entre Québec et les médecins
«Une des activités préférées de Christian Dubé, c'est menacer de démissionner»
«Six-Seven»: le mot de l'année que personne ne comprend
Rattrapage
Les enseignants sont tannés de l'entendre
«Six-Seven»: le mot de l'année que personne ne comprend
Samuel Montembeault partant samedi: «Une occasion de reprendre confiance»
Rattrapage
Hockey
Samuel Montembeault partant samedi: «Une occasion de reprendre confiance»
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du vendredi 31 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du vendredi 31 octobre
La Fabrique des Monstres: «Les enfants n'auront pas vraiment peur»
Rattrapage
Film d'Halloween
La Fabrique des Monstres: «Les enfants n'auront pas vraiment peur»
Exode des médecins? «Je ne pense pas que ce soit uniquement du bluff»
Rattrapage
Loi spéciale
Exode des médecins? «Je ne pense pas que ce soit uniquement du bluff»
Une peine de 7 ans de prison pour avoir tué son père violent
Rattrapage
Homicide involontaire
Une peine de 7 ans de prison pour avoir tué son père violent
Un duel entre Yoshinobu Yamamoto et Kevin Gausman à Toronto
Rattrapage
Les Blue Jays à un gain du championnat
Un duel entre Yoshinobu Yamamoto et Kevin Gausman à Toronto
Départ de Lionel Carmant: «Un autre revers d'envergure pour François Legault»
Rattrapage
Il quitte la CAQ
Départ de Lionel Carmant: «Un autre revers d'envergure pour François Legault»