Le grand jeu d’échecs en Asie

Après des années de relations «catastrophiques», le premier ministre du Canada, Mark Carney, et le président chinois, Xi Jinping se rencontrent pour la première fois.

Pour Jean-François Lépin, l'enjeu est de taille: il faut absolument «reprendre à zéro» les relations, devenues «catastrophiques» après des années de tensions, notamment l'arrestation de la dirigeante de Huawei et, plus récemment, les taxes imposées sur les véhicules électriques chinois.

Écoutez Jean-François Lépine, correspondant en Israël de 1988 à 1990, décortiquer la situation, au micro de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé