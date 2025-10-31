La population est-elle du bord des médecins?

Le torchon brûle encore entre le gouvernement du Québec et les médecins.

Écoutez le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Dr Vincent Oliva, faire le point sur la crise en santé.

Selon lui, la loi 2 «heurte beaucoup les médecins comme citoyens et membres d’une société civile» en touchant à leurs «droits fondamentaux» comme la liberté d'expression, de parole et de pratique.

Malgré la frustration et la tristesse qu'il perçoit chez ses membres, la fédération «essaie de porter la voix de ses membres, les représenter adéquatement».

Les manifestations spontanées de médecins sur le terrain sont la preuve que «le terrain est très en colère, puis c'est pas la fédération qui mousse tout ça».

Le Dr Oliva a réitéré son appel au premier ministre, François Legault, pour qu'il «prenne acte» de la situation et «fasse la lumière sur tout ça» en nommant une personne indépendante pour analyser le conflit.

Il reconnaît par ailleurs que l'opinion publique est très tranchée et que les médecins n'ont peut-être pas l'appui de la majorité de la population québécoise, et ce, malgré l'impopularité de la CAQ dans les sondages.