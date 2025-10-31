 Aller au contenu
Politique provinciale
La population est-elle du bord des médecins?

«On ne fait pas une bagarre d'opinion publique» -Dr Vincent Oliva

par 98.5

0:00
12:56

Entendu dans

Lagacé le matin

le 31 octobre 2025 07:53

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«On ne fait pas une bagarre d'opinion publique» -Dr Vincent Oliva
Le Dr Vincent Oliva / La Presse Canadienne

Le torchon brûle encore entre le gouvernement du Québec et les médecins.

Écoutez le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Dr Vincent Oliva, faire le point sur la crise en santé.

Selon lui, la loi 2 «heurte beaucoup les médecins comme citoyens et membres d’une société civile» en touchant à leurs «droits fondamentaux» comme la liberté d'expression, de parole et de pratique. 

Malgré la frustration et la tristesse qu'il perçoit chez ses membres, la fédération «essaie de porter la voix de ses membres, les représenter adéquatement».

Les manifestations spontanées de médecins sur le terrain sont la preuve que «le terrain est très en colère, puis c'est pas la fédération qui mousse tout ça».

Le Dr Oliva a réitéré son appel au premier ministre, François Legault, pour qu'il «prenne acte» de la situation et «fasse la lumière sur tout ça» en nommant une personne indépendante pour analyser le conflit.

Il reconnaît par ailleurs que l'opinion publique est très tranchée et que les médecins n'ont peut-être pas l'appui de la majorité de la population québécoise, et ce, malgré l'impopularité de la CAQ dans les sondages.

Vous aimerez aussi

«D’autres démissions vont survenir à la CAQ» -Maïté Blanchette Vézina
Le Québec maintenant
«D’autres démissions vont survenir à la CAQ» -Maïté Blanchette Vézina
0:00
8:19
«Une des activités préférées de Christian Dubé, c'est menacer de démissionner»
Lagacé le matin
«Une des activités préférées de Christian Dubé, c'est menacer de démissionner»
0:00
12:20

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Les tendances d’Halloween qui font jaser sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Adorables et incontournables
Les tendances d’Halloween qui font jaser sur les réseaux sociaux
Carney et Xi Jinping: un «allié de circonstance» contre la guerre commerciale?
Rattrapage
Le grand jeu d’échecs en Asie
Carney et Xi Jinping: un «allié de circonstance» contre la guerre commerciale?
Grève à la STM: un conflit qui touche les plus vulnérables
Rattrapage
Dès samedi
Grève à la STM: un conflit qui touche les plus vulnérables
«Nous, on ne fait pas ça contre les syndicats, on fait ça pour les travailleurs»
Rattrapage
Loi sur la transparence syndicale
«Nous, on ne fait pas ça contre les syndicats, on fait ça pour les travailleurs»
Baisse du taux directeur: quelle est la prochaine étape?
Rattrapage
Économie
Baisse du taux directeur: quelle est la prochaine étape?
«Une des activités préférées de Christian Dubé, c'est menacer de démissionner»
Rattrapage
Chicane entre Québec et les médecins
«Une des activités préférées de Christian Dubé, c'est menacer de démissionner»
«Six-Seven»: le mot de l'année que personne ne comprend
Rattrapage
Les enseignants sont tannés de l'entendre
«Six-Seven»: le mot de l'année que personne ne comprend
Samuel Montembeault partant samedi: «Une occasion de reprendre confiance»
Rattrapage
Hockey
Samuel Montembeault partant samedi: «Une occasion de reprendre confiance»
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du vendredi 31 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du vendredi 31 octobre
La Fabrique des Monstres: «Les enfants n'auront pas vraiment peur»
Rattrapage
Film d'Halloween
La Fabrique des Monstres: «Les enfants n'auront pas vraiment peur»
Exode des médecins? «Je ne pense pas que ce soit uniquement du bluff»
Rattrapage
Loi spéciale
Exode des médecins? «Je ne pense pas que ce soit uniquement du bluff»
Une peine de 7 ans de prison pour avoir tué son père violent
Rattrapage
Homicide involontaire
Une peine de 7 ans de prison pour avoir tué son père violent
Un duel entre Yoshinobu Yamamoto et Kevin Gausman à Toronto
Rattrapage
Les Blue Jays à un gain du championnat
Un duel entre Yoshinobu Yamamoto et Kevin Gausman à Toronto
Départ de Lionel Carmant: «Un autre revers d'envergure pour François Legault»
Rattrapage
Il quitte la CAQ
Départ de Lionel Carmant: «Un autre revers d'envergure pour François Legault»