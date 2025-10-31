Les enseignants sont tannés de l'entendre

Le site Dictionary.com a dévoilé son palmarès des mots marquants de l'année, ces termes qui encapsulent les tendances sociales et les grands événements. Mais cette fois, le mot de l'année est une expression d'argot des réseaux sociaux qui laisse perplexe même les plus initiés: «Six Seven»

Le phénomène, extrêmement populaire notamment sur TikTok, génère des millions de vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire exactement?

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle décortiquer le mot de l’année, au micro de Patrick Lagacé.