 Aller au contenu
Politique provinciale
Loi spéciale

Exode des médecins? «Je ne pense pas que ce soit uniquement du bluff»

par 98.5

0:00
17:39

Entendu dans

Lagacé le matin

le 31 octobre 2025 06:28

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Exode des médecins? «Je ne pense pas que ce soit uniquement du bluff»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a lancé un appel direct aux médecins québécois pour qu'ils viennent pratiquer dans sa province, et il répond lui-même au téléphone.

C'est ce qu'a constaté La Presse après avoir testé les numéros mis de l'avant par l'équipe de Ford.

Cette initiative, qui a «fâché François Legault», vise à recruter des médecins d'ici dont l'Ontario a grandement besoin.

Écoutez Patrick Lagacé commenter la crise qui secoue le monde de la santé au Québec, vendredi, dans son tour d'horizon.

«Si on pense que c'est du bluff que les médecins québécois regardent ailleurs, moi, je ne pense pas que ce soit uniquement du bluff. Je pense qu'il y a une réalité. T'as des enfants au Québec, t'as une hypothèque au Québec, t'as de la famille au Québec? C'est difficile de dire: "Bon, je lève le camp puis je m'en vais pratiquer en Ontario ou au Nouveau-Brunswick." Mais ceux qui peuvent le faire vont le considérer sérieusement.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés 

  • Démission de Lionel Carmant: l'onde de choc continue;
  • Grève à la STM;
  • Loi sur la transparence des syndicats;
  • Élections municipales à Montréal: Soraya Martinez Ferrada (Ensemble Montréal) creuse l'écart avec Luc Rabouin (Projet Montréal);
  • Donald Trump et les guerres commerciales.

Vous aimerez aussi

«Jusqu'où monsieur Legault pourra-t-il composer avec toute cette pression?»
La commission
«Jusqu'où monsieur Legault pourra-t-il composer avec toute cette pression?»
0:00
1:55
«D’autres démissions vont survenir à la CAQ» -Maïté Blanchette Vézina
Le Québec maintenant
«D’autres démissions vont survenir à la CAQ» -Maïté Blanchette Vézina
0:00
8:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Les tendances d’Halloween qui font jaser sur les réseaux sociaux
Rattrapage
Adorables et incontournables
Les tendances d’Halloween qui font jaser sur les réseaux sociaux
Carney et Xi Jinping: un «allié de circonstance» contre la guerre commerciale?
Rattrapage
Le grand jeu d’échecs en Asie
Carney et Xi Jinping: un «allié de circonstance» contre la guerre commerciale?
Grève à la STM: un conflit qui touche les plus vulnérables
Rattrapage
Dès samedi
Grève à la STM: un conflit qui touche les plus vulnérables
«Nous, on ne fait pas ça contre les syndicats, on fait ça pour les travailleurs»
Rattrapage
Loi sur la transparence syndicale
«Nous, on ne fait pas ça contre les syndicats, on fait ça pour les travailleurs»
«On ne fait pas une bagarre d'opinion publique» -Dr Vincent Oliva
Rattrapage
La population est-elle du bord des médecins?
«On ne fait pas une bagarre d'opinion publique» -Dr Vincent Oliva
Baisse du taux directeur: quelle est la prochaine étape?
Rattrapage
Économie
Baisse du taux directeur: quelle est la prochaine étape?
«Une des activités préférées de Christian Dubé, c'est menacer de démissionner»
Rattrapage
Chicane entre Québec et les médecins
«Une des activités préférées de Christian Dubé, c'est menacer de démissionner»
«Six-Seven»: le mot de l'année que personne ne comprend
Rattrapage
Les enseignants sont tannés de l'entendre
«Six-Seven»: le mot de l'année que personne ne comprend
Samuel Montembeault partant samedi: «Une occasion de reprendre confiance»
Rattrapage
Hockey
Samuel Montembeault partant samedi: «Une occasion de reprendre confiance»
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du vendredi 31 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du vendredi 31 octobre
La Fabrique des Monstres: «Les enfants n'auront pas vraiment peur»
Rattrapage
Film d'Halloween
La Fabrique des Monstres: «Les enfants n'auront pas vraiment peur»
Une peine de 7 ans de prison pour avoir tué son père violent
Rattrapage
Homicide involontaire
Une peine de 7 ans de prison pour avoir tué son père violent
Un duel entre Yoshinobu Yamamoto et Kevin Gausman à Toronto
Rattrapage
Les Blue Jays à un gain du championnat
Un duel entre Yoshinobu Yamamoto et Kevin Gausman à Toronto
Départ de Lionel Carmant: «Un autre revers d'envergure pour François Legault»
Rattrapage
Il quitte la CAQ
Départ de Lionel Carmant: «Un autre revers d'envergure pour François Legault»