Loi spéciale

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a lancé un appel direct aux médecins québécois pour qu'ils viennent pratiquer dans sa province, et il répond lui-même au téléphone.
C'est ce qu'a constaté La Presse après avoir testé les numéros mis de l'avant par l'équipe de Ford.
Cette initiative, qui a «fâché François Legault», vise à recruter des médecins d'ici dont l'Ontario a grandement besoin.
Écoutez Patrick Lagacé commenter la crise qui secoue le monde de la santé au Québec, vendredi, dans son tour d'horizon.
«Si on pense que c'est du bluff que les médecins québécois regardent ailleurs, moi, je ne pense pas que ce soit uniquement du bluff. Je pense qu'il y a une réalité. T'as des enfants au Québec, t'as une hypothèque au Québec, t'as de la famille au Québec? C'est difficile de dire: "Bon, je lève le camp puis je m'en vais pratiquer en Ontario ou au Nouveau-Brunswick." Mais ceux qui peuvent le faire vont le considérer sérieusement.»
Autres sujets abordés
- Démission de Lionel Carmant: l'onde de choc continue;
- Grève à la STM;
- Loi sur la transparence des syndicats;
- Élections municipales à Montréal: Soraya Martinez Ferrada (Ensemble Montréal) creuse l'écart avec Luc Rabouin (Projet Montréal);
- Donald Trump et les guerres commerciales.