Loi spéciale

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a lancé un appel direct aux médecins québécois pour qu'ils viennent pratiquer dans sa province, et il répond lui-même au téléphone.

C'est ce qu'a constaté La Presse après avoir testé les numéros mis de l'avant par l'équipe de Ford.

Cette initiative, qui a «fâché François Legault», vise à recruter des médecins d'ici dont l'Ontario a grandement besoin.

