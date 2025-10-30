L'arrivée du FC Supra

Beaucoup de nouvelles dans le monde du soccer cette semaine.
Écoutez l'ancien de l'Impact de Montréal, Patrice Bernier, commenter ces annonces en compagnie de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Le retour de Nick de Santis avec le FC Supra;
- «Une autre plateforme pour les jeunes joueurs québécois», estime Patrice Bernier;
- La LPC «c'est comme la MLS, mais uniquement au plan canadien»;
- La masse salariale sera de 1,3 million $
- Les Roses de Montréal disputent un match éliminatoire en fin de semaine.