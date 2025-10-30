Une équipe canadienne en Série mondiale pourrait-elle torpiller les cotes d'écoute?
Vraiment pas.
Écoutez la chronique La valeur du sport avec Hugues Léger qui nous parle de la Série mondiale de baseball au Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Des records de cotes d'écoute au Canada, en anglais et en français;
- Plus de 11 millions de téléspectateurs au Japon;
- Un combiné de 17,6 millions Canada-États-Unis pour le match en 18 manches;
- Des prix exorbitants pour les billets du match de vendredi soir;
- Des sièges vides à Los Angeles;
- On parle du trophée emblématique du Baseball majeur;
- Les inscriptions au baseball risquent d'être à la hausse l'été prochain.