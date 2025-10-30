 Aller au contenu
Sports
La valeur du sport

De formidables cotes d'écoute pour le Baseball majeur

par 98.5 Sports

Les amateurs de sports

le 30 octobre 2025 20:52

Mario Langlois
Valdimir Guerrero fils et Trey Yesavage. / AP/Ashley Landis

Une équipe canadienne en Série mondiale pourrait-elle torpiller les cotes d'écoute?

Vraiment pas.

Écoutez la chronique La valeur du sport avec Hugues Léger qui nous parle de la Série mondiale de baseball au Mario Langlois.

  • Des records de cotes d'écoute au Canada, en anglais et en français;
  • Plus de 11 millions de téléspectateurs au Japon;
  • Un combiné de 17,6 millions Canada-États-Unis pour le match en 18 manches;
  • Des prix exorbitants pour les billets du match de vendredi soir;
  • Des sièges vides à Los Angeles;
  • On parle du trophée emblématique du Baseball majeur;
  • Les inscriptions au baseball risquent d'être à la hausse l'été prochain.

