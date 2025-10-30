 Aller au contenu
Hockey
L'appel lui annonçant son Intronisation

«En quelques secondes, j'ai revu ma vie entière» Danièle Sauvageau

par 98.5 Sports

0:00
20:24

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 octobre 2025 19:46

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Danièle Sauvageau
Danièle Sauvageau
Mario Langlois et Danièle Sauvageau. / Cogeco Média

Danièle Sauvageau, directrice générale de la Victoire de Montréal de la Ligue professionnelle de hockey féminin et analyste hockey au 98.5 Sports et au Réseau des sports sera intronisée au Temple de la renommée du hockey, à Toronto, lundi prochain.

Écoutez la pionnière Danièle Sauvageau parler de tout ce qui lui passe par la tête actuellement au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

À quelques jours de ce grand moment, celle qui fut une pionnière à bien des égards se pose des questions terre-à-terre.

«Qu'est-ce que je vais porter? Pour mes souliers, ce n'est pas encore réglé. Ta liste d'invités c'est très restreint, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. C'est quand même le temple de la renommée. C'est grand, mais en même temps, ce n'est pas si grand que ça. C'est un peu comme un mariage, tu dis: ''Il faut que j'invite ces amis-là, il faut que j'invite eux. Mais en même temps, on sait qu'on ne peut pas inviter tout le monde, puis les gens le comprennent très bien. Puis, il faut se rendre aussi à Toronto. Alors, je prévois de faire quelque chose après. Au lieu de se rendre à Toronto, c'est moi qui vais vous amener le veston, la bague et la plaque»,

«On veut dire des choses. Comment on va le dire? Qui va-t-on remercier. On a de 5 à 7 minutes. Ce n'est pas long, 5 à 7 minutes, quand on y pense, pour remercier des champions dans nos vies, des championnes, des gens qui nous ont ouvert des portes»

Les sujets discutés

  • Comment un «non» a changé sa vie;
  • Le hockey, le sport qui l'attirait depuis le début;
  • Un aréna porte désormais son nom;
  • Comment elle est entrée dans la police;
  • Elle a vécu la tuerie de la Polytechnique comme policière;
  • L'importance pour elle d'avoir toujours plus d'entraîneurs pour développer les jeunes;
  • Son habitude de noter des tonnes de statistiques... et de les consulter;
  • La première femme à être derrière un banc d'une équipe de la LHJMQ;
  • La première femme à être analyste à La Soirée du hockey;
  •  Danièle Sauvageau demeure inspirante.
  • Sa réaction quand Lanny McDonald lui a annoncé son intronisation: «Il n'y avait plus de garde. Plus de filtre. En quelques secondes, j'ai revu ma vie entière.»

