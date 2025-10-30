La balle rapide de Trey Yesavage

Qui peut mieux mesurer l'exceptionnelle performance du lanceur Trey Yesavage des Blue Jays de Toronto que l'ancien lanceur des Expos Claude Raymond?
Écoutez Claude Raymond commenter la soirée de 12 retraits sur des prises de Yesavage au micro de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Claude Raymond compare Yesavage à Paul Skenes, des Pirates de Pittsburgh;
- On parle de l’efficacité de la balle fronde et de sa balle rapide du lanceur des Blue Jays;
- Yamamoto, qui va tenter de sauver les Dodgers, vendredi, a un contrôle extraordinaire;
- La patience des frappeurs des Blue Jays au bâton;
- La grosse déception: Mookie Betts, des Dodgers;
- Le jeu de position des Dodgers à l'avant-champ est inadéquat;
- La contribution majeure de Vladimir Guerrero fils, tant en défense qu’en leadership: «C'est son équipe».