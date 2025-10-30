Grande entrevue avec Mitsou

Mitsou, se livre comme jamais dans un entretien passionnant avec Marie-Eve Tremblay, abordant sans filtre sa vie, l’amour et son évolution.

Maintenant célibataire et avec ses enfants plus âgés, Mitsou aborde avec franchise ce nouveau chapitre de vie.

Elle partage ses réflexions sur l'indépendance des femme et l'importance de «se sentir complète en tant que femme célibataire».

Écoutez sa grande entrevue au micro de Marie-Eve Tremblay, jeudi, à l'émission Radio textos.