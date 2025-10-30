 Aller au contenu
Politique provinciale
Témoignages d'un moment historique

Les 30 ans du référendum de 1995: on ouvre les lignes!

par 98.5

0:00
22:26

Entendu dans

Radio textos

le 30 octobre 2025 11:27

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Les 30 ans du référendum de 1995: on ouvre les lignes!
Des jeunes participent à un rassemblement indépendantiste à Montréal, le samedi 25 octobre 2025, lors d'un événement marquant le 30e anniversaire du référendum québécois de 1995. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Le 30 octobre 1995, le référendum sur la souveraineté du Québec a profondément marqué la société, créant de l'espoir et de la peur, tout en divisant familles et amis en deux camps.

L’événement, qualifié de rêve générationnel, a laissé des traces durables sur l’identité, la politique et la mémoire collective québécoise.

Marie-Eve Tremblay ouvre les lignes pour entendre les témoignages d'auditeurs sur ce moment historique, 30 ans plus tard. 

Écoutez la tribune sur le sujet qui ne laisse personne indifférent, jeudi, à Radio texto avec Marie-Eve Tremblay. 

