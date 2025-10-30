Témoignages d'un moment historique

Le 30 octobre 1995, le référendum sur la souveraineté du Québec a profondément marqué la société, créant de l'espoir et de la peur, tout en divisant familles et amis en deux camps.

L’événement, qualifié de rêve générationnel, a laissé des traces durables sur l’identité, la politique et la mémoire collective québécoise.

Marie-Eve Tremblay ouvre les lignes pour entendre les témoignages d'auditeurs sur ce moment historique, 30 ans plus tard.

