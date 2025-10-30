Démission de Lionel carmant

L'onde de choc est considérable au sein du gouvernement Legault : Lionel Carmant vient d'annoncer qu'il quitte ses fonctions de ministre responsable des Services sociaux et qu'il siégera désormais comme député indépendant de Taillon.

M. Carmant est médecin de formation. Sa femme et sa fille sont aussi des médecins spécialistes.

Sa fille, Laurence Carmant, experte en médecine foeto-maternelle, a publié une lettre dans Le Devoir où elle dit songer à quitter le Québec en raison de la Loi 2 qui vient notamment lier la rémunération à la performance.

