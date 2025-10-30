 Aller au contenu
Politique provinciale
Démission de Lionel carmant

«C'est dramatique pour le gouvernement» - Dr. Bruno Heppell

Radio textos

le 30 octobre 2025 10:22

Marie-Eve Tremblay
Lionel Carmant a fait l'annonce de sa démission aux côtés du premier ministre François Legault / The Canadian Press

L'onde de choc est considérable au sein du gouvernement Legault : Lionel Carmant vient d'annoncer qu'il quitte ses fonctions de ministre responsable des Services sociaux et qu'il siégera désormais comme député indépendant de Taillon.

M. Carmant est médecin de formation. Sa femme et sa fille sont aussi des médecins spécialistes.

Sa fille, Laurence Carmant, experte en médecine foeto-maternelle, a publié une lettre dans Le Devoir où elle dit songer à quitter le Québec en raison de la Loi 2 qui vient notamment lier la rémunération à la performance.

Écoutez l'analyse du Dr Benoit Heppell, médecin de famille en Estrie au micro de Marie-Eve Tremblay, jeudi, à l'émission Radio textos.

«C'est pas le dernier chapitre du livre, puis là c'est rendu quasiment une télésérie, cette affaire-là. Donc il va y avoir une autre saison. [...] Mais c'est un gros coup aujourd'hui, c'est un gros coup pour le gouvernement.»

Dr Bruno Heppell

