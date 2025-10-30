Faut-il soutenir la réforme Dubé?

Le projet de loi 2, qui propose de lier 15 % du salaire des médecins à l'atteinte de cibles de performance, continue d'alimenter les discussion.

Selon Luc Ferrandez, la réforme du ministre Christian Dubé est un mal nécessaire, malgré ses défauts.

Le Québec dépense 10 milliards de plus qu’il y a dix ans en santé, mais le système est moins productif.

Après des tentatives passées — subvention des études pour les infirmières, multiplication des médecins en formation, création du GAP — qui n'ont pas donné les résultats escomptés, «il faut avancer», clame Luc Ferrandez.

