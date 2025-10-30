Les catastrophes naturelles à l'ère de l'IA

L’ouragan Melissa a causé d’importants dégâts en Jamaïque, Cuba et Haïti, compliquant la communication et la couverture médiatique.

L’ère de Sora 2, générateur vidéo d’intelligence artificielle d’OpenAI, a favorisé la désinformation, avec des images et vidéos fausses, comme un hôpital détruit ou des requins dans les rues.

Quels sont les effets sur les agences de voyage, noyées sous les nouvelles inquiétudes de leurs clients en conséquence?

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle expliquer le tout, lors de sa chronique sur les réseaux sociaux, jeudi, à Lagacé le matin.