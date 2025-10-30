 Aller au contenu
Société
Rempli de sourires et de générosité

Un «voyage de rêve» pour 175 enfants à Disney World

par 98.5

0:00
4:15

Entendu dans

Lagacé le matin

le October 30, 2025 8:40 AM

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Un «voyage de rêve» pour 175 enfants à Disney World
Le 4 novembre prochain, 175 enfants feront un voyage magique à Disney World grâce au programme «Voyage de rêve» d'Air Canada. / Jean-Luc Flémal - BE / Adobe Stock

Le 4 novembre prochain, 175 enfants feront un voyage magique à Disney World grâce au programme «Voyage de rêve» d'Air Canada.

Cet événement est organisé par un organisme à but non lucratif fondé par des employés d'Air Canada, et vise à offrir une journée mémorable à des enfants qui font face à des défis physiques ou intellectuels, ou qui souffrent de maladies.

Écoutez Marie-Eve Paquet, pilote de ligne chez Air Canada et bénévole pour l'organisme, commenter cet événement, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Ce voyage est offert gratuitement aux enfants et leurs parents. L'argent est amassé par des levées de fonds et des donateurs privés, ainsi que par la Fondation d'Air Canada, qui prend en charge le coût de l'essence pour le vol. Les parents, eux, restent à la maison.

«C'est magique. [...] L'émerveillement dans les yeux des enfants quand qu'on arrive à Disney, ça n'a pas de prix.»

Marie-Eve Paquet

Vous aimerez aussi

«C'est ingrat, chanter les hymnes nationaux» -Frédéric Labelle
Lagacé le matin
«C'est ingrat, chanter les hymnes nationaux» -Frédéric Labelle
0:00
4:19
Opération Sous Zéro 2025: près de 80 000$ récoltés jusqu'à maintenant
Lagacé le matin
Opération Sous Zéro 2025: près de 80 000$ récoltés jusqu'à maintenant
0:00
7:10

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Départ de Lionel Carmant: «Un autre revers d'envergure pour François Legault»
Rattrapage
Il quitte la CAQ
Départ de Lionel Carmant: «Un autre revers d'envergure pour François Legault»
«Tous les gens qu'on croise dans la rue ont des histoires comme ça»
Rattrapage
«Le bézoard», roman familial troublant
«Tous les gens qu'on croise dans la rue ont des histoires comme ça»
Message à Jean Chrétien: «Reviens pas avec tes mauvaises habitudes!»
Rattrapage
Luc Ferrandez n'a pas apprécié ses propos
Message à Jean Chrétien: «Reviens pas avec tes mauvaises habitudes!»
«Il faut avancer, parce que la CAQ est arrivée au bout du bout!»
Rattrapage
Faut-il soutenir la réforme Dubé?
«Il faut avancer, parce que la CAQ est arrivée au bout du bout!»
«Ça fait quand même 32 ans que les Blue Jays attendent ça»
Rattrapage
À un gain du championnat
«Ça fait quand même 32 ans que les Blue Jays attendent ça»
De fausses photos et vidéos compliquent le travail des agences de voyages
Rattrapage
Les catastrophes naturelles à l'ère de l'IA
De fausses photos et vidéos compliquent le travail des agences de voyages
Charlotte Le Bon dans la quatrième saison de The White Lotus?
Rattrapage
La série se transporte à Paris
Charlotte Le Bon dans la quatrième saison de The White Lotus?
Opération Sous Zéro 2025: près de 80 000$ récoltés jusqu'à maintenant
Rattrapage
Un succès sur toute la ligne
Opération Sous Zéro 2025: près de 80 000$ récoltés jusqu'à maintenant
«On est conscients que notre moyen de pression est massif» -Bruno Jeanotte
Rattrapage
À la veille de la grèves à la STM
«On est conscients que notre moyen de pression est massif» -Bruno Jeanotte
PSPP promet une question «claire» et «aucune ambiguïté»
Rattrapage
En route vers le 3e référendum?
PSPP promet une question «claire» et «aucune ambiguïté»
«Plus l'après-midi va progresser, moins les précipitations seront intenses»
Rattrapage
Des conditions météo extrêmes pour l'Halloween?
«Plus l'après-midi va progresser, moins les précipitations seront intenses»
«Pourquoi ça doit se finir en psychodrame, en loi spéciale?» -Dr Condé
Rattrapage
La grogne des médecins ne s'estompe pas
«Pourquoi ça doit se finir en psychodrame, en loi spéciale?» -Dr Condé
Ottawa va corriger l'échappatoire fiscal: «Pourquoi ça a pris 14 ans?»
Rattrapage
Chauffeurs inc: pertes fiscales, risques routiers
Ottawa va corriger l'échappatoire fiscal: «Pourquoi ça a pris 14 ans?»
«François Legault s'est senti trahi par Doug Ford» -Louis Lacroix
Rattrapage
Sortie controversée du premier ministre ontarien
«François Legault s'est senti trahi par Doug Ford» -Louis Lacroix