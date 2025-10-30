Rempli de sourires et de générosité

Le 4 novembre prochain, 175 enfants feront un voyage magique à Disney World grâce au programme «Voyage de rêve» d'Air Canada.

Cet événement est organisé par un organisme à but non lucratif fondé par des employés d'Air Canada, et vise à offrir une journée mémorable à des enfants qui font face à des défis physiques ou intellectuels, ou qui souffrent de maladies.

Écoutez Marie-Eve Paquet, pilote de ligne chez Air Canada et bénévole pour l'organisme, commenter cet événement, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Ce voyage est offert gratuitement aux enfants et leurs parents. L'argent est amassé par des levées de fonds et des donateurs privés, ainsi que par la Fondation d'Air Canada, qui prend en charge le coût de l'essence pour le vol. Les parents, eux, restent à la maison.