En route vers le 3e référendum?

À l'occasion du 30e anniversaire du deuxième référendum sur la souveraineté du Québec, le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a réagi aux révélations de Jean Chrétien, dans La Presse, à ce sujet.

PSPP a qualifié le régime canadien de «colonial».

Écoutez Paul St-Pierre Plamondon, chef du PQ, commenter le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il a par ailleurs réfuté les arguments de Jean Chrétien qui a suggéré au chef du PQ de se conformer à la Loi sur la clarté en cas de troisième référendum.

«La légitimité de ce que vous nous dites et de vos bébelles britanniques coloniales, elle est très, très limitée.»

Le chef du PQ a insisté sur le fait que le seul principe qui guide le PQ est la démocratie et la volonté du peuple, et que, s'il est élu, il ne soumettra pas la question référendaire à la Chambre des communes.

Il a également réaffirmé que s'il devient premier ministre du Québec, il y aura un troisième référendum avant la fin de son mandat en 2030.

Il promet également une question «claire» et «aucune ambiguïté».