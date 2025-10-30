Sortie controversée du premier ministre ontarien

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, a courtisé les médecins qui souhaitent quitter le Québec à la suite de l'adoption sous bâillon de la loi 2 modifiant leur rémunération.
Mardi, il les a invités à poursuivre leur pratique en Ontario.
Doug Ford leur a suggéré à la blague de composer le 1 800 Doug Ford pour pouvoir travailler rapidement.
Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point sur ce coup d'éclat qui a déplu à François Legault.
«François Legault était furieux [...] Il s'est souvent affiché avec monsieur Ford en disant que c'était son ami, on l'a vu prendre une bière avec lui, faire des blagues, toujours être proche de lui et dire qu'il était d'accord avec bien des approches de Doug Ford [...] Il s'est senti trahi...»
