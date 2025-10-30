Sortie controversée du premier ministre ontarien

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, a courtisé les médecins qui souhaitent quitter le Québec à la suite de l'adoption sous bâillon de la loi 2 modifiant leur rémunération.

Mardi, il les a invités à poursuivre leur pratique en Ontario.

Doug Ford leur a suggéré à la blague de composer le 1 800 Doug Ford pour pouvoir travailler rapidement.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point sur ce coup d'éclat qui a déplu à François Legault.