Mauvaise journée pour le duo Dubé-Legault

La colère des médecins envers le premier ministre François Legault et le ministre Christian Dubé ne faiblit pas à la suite de l’adoption de la loi spéciale sur la productivité et la rémunération.
La situation s'est aggravée avec la sortie publique de la Dre Laurence Carmant, fille de Lionel Carmant, médecin et ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.
Celle qui est experte en médecine foeto-maternelle a publié une lettre dans Le Devoir dans laquelle elle dit songer à quitter le Québec.
Écoutez Patrick Lagacé commenter la situation, jeudi, dans son tour d'horizon.
Autres sujets abordés:
- Le premier ministre de l'Ontario Doug Ford a invité les médecins québécois à l'appeler pour être accueillis dans sa province, une manœuvre jugée «pas chic» envers le gouvernement Legault;
- 30e anniversaire du référendum de 1995: l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, fait des révélations dans La Presse;
- Le gouvernement Legault achète de moins en moins québécois;
- Grève de la STM: les employés d'entretien de la STM seront en grève tous les jours en novembre, n'assurant qu'un service minimal aux heures de pointe;
- Chauffeurs Inc.: le gouvernement fédéral a annoncé son intention d'agir contre cette brèche fiscale et migratoire qui permet d'employer des chauffeurs au rabais sur les routes.