Mauvaise journée pour le duo Dubé-Legault

La colère des médecins envers le premier ministre François Legault et le ministre Christian Dubé ne faiblit pas à la suite de l’adoption de la loi spéciale sur la productivité et la rémunération.

La situation s'est aggravée avec la sortie publique de la Dre Laurence Carmant, fille de Lionel Carmant, médecin et ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

Celle qui est experte en médecine foeto-maternelle a publié une lettre dans Le Devoir dans laquelle elle dit songer à quitter le Québec.

Écoutez Patrick Lagacé commenter la situation, jeudi, dans son tour d'horizon.

Autres sujets abordés: