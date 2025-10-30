Le fugitif James Gould a été arrêté mardi soir à Montréal.

L'homme de 41 ans était recherché depuis le mois d’août après avoir cessé de se rapporter à son centre correctionnel communautaire.

Il avait été libéré d’office après avoir purgé une peine de prison pour l’homicide involontaire d’une femme de 18 ans à Dorval, en 2007.

Il a finalement été épinglé devant un immeuble à logements de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

