 Aller au contenu
Justice et faits divers
Recherché depuis le mois d'août

Après trois mois de cavale: le meurtrier James Gould arrêté à Montréal

par 98.5

0:00
6:16

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 octobre 2025 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Après trois mois de cavale: le meurtrier James Gould arrêté à Montréal
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Le fugitif James Gould a été arrêté mardi soir à Montréal.

L'homme de 41 ans était recherché depuis le mois d’août après avoir cessé de se rapporter à son centre correctionnel communautaire. 

Il avait été libéré d’office après avoir purgé une peine de prison pour l’homicide involontaire d’une femme de 18 ans à Dorval, en 2007.

Il a finalement été épinglé devant un immeuble à logements de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. 

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel faire le point, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Contrebande de tabac: huit arrestations;
  • Exploitation sexuelle de mineurs: le SPVM recherche des victimes potentielles de Hervé Rouleau Turcotte.

Vous aimerez aussi

Bébé retrouvé mort à Longueuil: retour sur le fil des évènements
Lagacé le matin
Bébé retrouvé mort à Longueuil: retour sur le fil des évènements
0:00
5:47
Abandon d'un bébé: un «écosystème malade» face aux femmes en détresse
La commission
Abandon d'un bébé: un «écosystème malade» face aux femmes en détresse
0:00
7:17

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Un «voyage de rêve» pour 175 enfants à Disney World
Rattrapage
Rempli de sourires et de générosité
Un «voyage de rêve» pour 175 enfants à Disney World
PSPP promet une question «claire» et «aucune ambiguïté»
Rattrapage
En route vers le 3e référendum?
PSPP promet une question «claire» et «aucune ambiguïté»
«Plus l'après-midi va progresser, moins les précipitations seront intenses»
Rattrapage
Des conditions météo extrêmes pour l'Halloween?
«Plus l'après-midi va progresser, moins les précipitations seront intenses»
«Pourquoi ça doit se finir en psychodrame, en loi spéciale?» -Dr Condé
Rattrapage
La grogne des médecins ne s'estompe pas
«Pourquoi ça doit se finir en psychodrame, en loi spéciale?» -Dr Condé
Ottawa va corriger l'échappatoire fiscal: «Pourquoi ça a pris 14 ans?»
Rattrapage
Chauffeurs inc: pertes fiscales, risques routiers
Ottawa va corriger l'échappatoire fiscal: «Pourquoi ça a pris 14 ans?»
«François Legault s'est senti trahi par Doug Ford» -Louis Lacroix
Rattrapage
Sortie controversée du premier ministre ontarien
«François Legault s'est senti trahi par Doug Ford» -Louis Lacroix
«C'est ingrat, chanter les hymnes nationaux» -Frédéric Labelle
Rattrapage
O Canada, version Rufus Wainwright
«C'est ingrat, chanter les hymnes nationaux» -Frédéric Labelle
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du jeudi 30 octobre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «film d'horreur» | L'énigme du jeudi 30 octobre
«Redemption» de Rick Hughes: le rock québécois est loin d'être mort!
Rattrapage
Nouvel album
«Redemption» de Rick Hughes: le rock québécois est loin d'être mort!
«On devrait y réfléchir avant de démotiver des médecins»
Rattrapage
Mauvaise journée pour le duo Dubé-Legault
«On devrait y réfléchir avant de démotiver des médecins»
«C'est vraiment impressionnant ce que fait Trey Yesavage»
Rattrapage
Les Blue Jays à un gain du titre
«C'est vraiment impressionnant ce que fait Trey Yesavage»
Gardiens de but du CH: «Martin St-Louis a gagné son pari»
Rattrapage
Dobes ou Montembeault?
Gardiens de but du CH: «Martin St-Louis a gagné son pari»
Libéraliser le commerce de l'alcool: «Pas mal plus compliqué qu'on le dit»
Rattrapage
Barrières interprovinciales
Libéraliser le commerce de l'alcool: «Pas mal plus compliqué qu'on le dit»
Famille de demandeurs d'asile séparée: «C'est hautement inhumain»
Rattrapage
Les parents viennent de deux pays différents
Famille de demandeurs d'asile séparée: «C'est hautement inhumain»