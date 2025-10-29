 Aller au contenu
Hockey
Nouveau livre «Histoires de repêchage»

«Une mauvaise décision peut tout changer» -Mathias Brunet

98.5 Sports

29 octobre 2025

Mario Langlois
Mathias Brunet et Mario Langlois. / Cogeco Média

Le journaliste de La Presse, Mathias Brunet, nous présente son nouveau livre, Histoires de repêchage (Ovation Média), qui relate 24 récits marquants du repêchage dans la Ligue nationale de hockey.

Écoutez Mathias Brunet nous parler de son nouveau livre en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports. Écoutez, c'est du bonbon.

Le livre met en lumière l’influence des relations personnelles, le hasard, et l’aspect humain derrière les choix de repêchage.

Les sujets discutés

  • Les débuts de Kent Hughes avec Vincent Lecavalier;
  • Le destin imprévu de Louis Leblanc;
  • Daniel Doré a reçu un cadeau imprévu des Bruins;
  • L'erreur de jugement avec Jesperi Kotkaniemi;
  • «C'est une science imprécise, le repêchage, ça change le destin d'une organisation. Une mauvaise décision peut tout changer»;
  • Le lien de Kent Hughes avec Lane Hutson;
  • «Mon rêve de kid, c'était de couvrir le Canadien pour La Presse».

