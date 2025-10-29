Alouettes-Blue Bombers

Les Alouettes disputeront la demi-finale de l'Association de l'Est de la Ligue canadienne de football, samedi, contre les Blue Bombers de Winnipeg.
Écoutez Byron Archambault, l'adjoint à l'entraîneur Jason Mass, discuter de ce match et de la préparation des Alouettes au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Archambault s'attend à un match électrisant au possible;
- Plusieurs joueurs des Alouettes seront de retour pour cette rencontre;
- Toutes les équipes ont des jeux cachés en banque, les Alouettes aussi;
- La discipline de Winnipeg (finaliste de la Coupe Grey cinq fois);
- La stratégie des unités spéciales pour maximiser les chances des Alouettes.