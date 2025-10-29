 Aller au contenu
Football
Alouettes-Blue Bombers

Byron Archambault s'attend à un match électrisant

par 98.5 Sports

le 29 octobre 2025 20:59

Mario Langlois
Mario Langlois
Byron Archambault s'attend à un match électrisant
Les Alouettes de Montréal accueillent les Blue Bombers, samedi, pour la demi-finale de l'Association de l'Est. / PC/Christinne Muschi

Les Alouettes disputeront la demi-finale de l'Association de l'Est de la Ligue canadienne de football, samedi, contre les Blue Bombers de Winnipeg.

Écoutez Byron Archambault, l'adjoint à l'entraîneur Jason Mass, discuter de ce match et de la préparation des Alouettes au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Archambault s'attend à un match électrisant au possible;
  • Plusieurs joueurs des Alouettes seront de retour pour cette rencontre;
  • Toutes les équipes ont des jeux cachés en banque, les Alouettes aussi;
  • La discipline de Winnipeg (finaliste de la Coupe Grey cinq fois);
  • La stratégie des unités spéciales pour maximiser les chances des Alouettes.

