Alouettes-Blue Bombers

Les Alouettes disputeront la demi-finale de l'Association de l'Est de la Ligue canadienne de football, samedi, contre les Blue Bombers de Winnipeg.

Écoutez Byron Archambault, l'adjoint à l'entraîneur Jason Mass, discuter de ce match et de la préparation des Alouettes au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés