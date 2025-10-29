 Aller au contenu
Politique provinciale
Loi sur la rémunération adoptée sous bâillon

Est-ce que les médecins se sentent abandonnés par le gouvernement?

par 98.5

0:00
27:56

Entendu dans

Radio textos

le 29 octobre 2025 10:49

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Est-ce que les médecins se sentent abandonnés par le gouvernement?
Radio textos / Cogeco Média

Alors que la loi spéciale sur la rémunération des médecins du ministre de la Santé Christian Dubé a été adoptée sous bâillon ce samedi, de plus en plus de professionnels de la santé cherchent à quitter la province. 

On observe une hausse des demandes de permis pour aller exercer dans le milieu de la santé en Ontario et au Nouveau-Brunswick depuis le début des négociations. 

Est-ce que les médecins ressentent un sentiment d'abandon de la part du gouvernement?

Écoutez le docteur Benoit Heppell, médecin de famille en Estrie aborder le sujet, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

Vous aimerez aussi

Les médecins spécialistes vont déposer leur poursuite contre la loi mercredi
La commission
Les médecins spécialistes vont déposer leur poursuite contre la loi mercredi
0:00
13:00
Travailleurs étrangers: l'appel au secours des régions au gouvernement
La commission
Travailleurs étrangers: l'appel au secours des régions au gouvernement
0:00
9:22

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«L'appel du feu»: un pompier québécois raconte sa réalité
Rattrapage
Livre sur les défis du métier
«L'appel du feu»: un pompier québécois raconte sa réalité
La grossophobie, les microagressions et l'impact sur l'estime de soi
Rattrapage
Santé mentale
La grossophobie, les microagressions et l'impact sur l'estime de soi
Adoptez l'hygiène numérique pour ne plus craindre les fuites de données
Rattrapage
Cybersécurité
Adoptez l'hygiène numérique pour ne plus craindre les fuites de données
Nico Archambault révèle les secrets de sa longévité
Rattrapage
Danse
Nico Archambault révèle les secrets de sa longévité
Combien de temps ça prend, apprendre le français?
Rattrapage
Le PDG d'Air Canada ne le maîtrise toujours pas
Combien de temps ça prend, apprendre le français?
Les horreurs oubliées du Boucher de Saint-Eustache
Rattrapage
L'actualité du paranormal
Les horreurs oubliées du Boucher de Saint-Eustache
Caméras corporelles pour des caissiers: bonne ou mauvaise idée?
Rattrapage
Dans des supermarchés de Toronto
Caméras corporelles pour des caissiers: bonne ou mauvaise idée?
Qu'est-ce qui peut mener à l'abandon d'un enfant?
Rattrapage
Bébé décédé à Longueuil
Qu'est-ce qui peut mener à l'abandon d'un enfant?
Est-ce que la CAQ brime notre liberté d’expression avec sa nouvelle loi?
Rattrapage
Sanctions à la population
Est-ce que la CAQ brime notre liberté d’expression avec sa nouvelle loi?
Le sport comme échappatoire: «Ça me fait décrocher de ma vie, tout simplement»
Rattrapage
Le Boys club
Le sport comme échappatoire: «Ça me fait décrocher de ma vie, tout simplement»
Peut-on considérer la porno en réalité virtuelle comme une infidélité?
Rattrapage
Intimité et IA
Peut-on considérer la porno en réalité virtuelle comme une infidélité?
Tarifs douaniers: Mark Carney fait-il le poids face à Donald Trump?
Rattrapage
Conflit commercial
Tarifs douaniers: Mark Carney fait-il le poids face à Donald Trump?
Les recours collectifs forcent les entreprises à changer
Rattrapage
Un rappel à l'ordre
Les recours collectifs forcent les entreprises à changer
Deux Québécois sur trois vont quand même travailler lorsqu'ils sont malades
Rattrapage
Pression financière, sociale ou organisationnelle
Deux Québécois sur trois vont quand même travailler lorsqu'ils sont malades