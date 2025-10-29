Loi sur la rémunération adoptée sous bâillon

Alors que la loi spéciale sur la rémunération des médecins du ministre de la Santé Christian Dubé a été adoptée sous bâillon ce samedi, de plus en plus de professionnels de la santé cherchent à quitter la province.

On observe une hausse des demandes de permis pour aller exercer dans le milieu de la santé en Ontario et au Nouveau-Brunswick depuis le début des négociations.

Est-ce que les médecins ressentent un sentiment d'abandon de la part du gouvernement?

Écoutez le docteur Benoit Heppell, médecin de famille en Estrie aborder le sujet, mercredi, au micro de Marie-Eve Tremblay.