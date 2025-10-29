 Aller au contenu
Hockey
Dobes ou Montembeault?

Gardiens de but du CH: «Martin St-Louis a gagné son pari»

par 98.5

0:00
7:24

Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 octobre 2025 09:46

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Tony Marinaro
Tony Marinaro
Gardiens de but du CH: «Martin St-Louis a gagné son pari»
Tony Marinaro / Cogeco Média

Avec la victoire des Canadiens 4-3 face au Kraken de Seattle mardi soir, le gardien de but Jakub Dobes demeure invaincu en six sorties.

La décision de Martin St-Louis de le mettre devant le filet a surpris certains analystes.

Sera-t-il de nouveau devant les buts lors du match de samedi soir au Centre Bell contre les Sénateurs d'Ottawa?

Écoutez le commentaire de Tony Marinaro au micro de Patrick Lagacé, mercredi. 

«Pour moi, il n'y avait même pas de débat. La loi du sport, c'est de gagner. Tu y vas avec le gars qui te fait gagner. Je comprends que Samuel Montembeault était très bon pour le CH l'an passé. Mais dans plusieurs métiers, incluant le sport professionnel, tu es jugé sur tes performances d'aujourd'hui et ce que tu peux donner demain. Pas sur ce que tu as fait dans le passé.»

Tony Marinaro

Il commente également l'attachement des partisans pour Samuel Montembeault.

«Je trouve qu'au Québec, quand on parle d'un gars de la place, on devient très insécure. La saison, c'est 82 matchs. [Samuel Montembeault] ne va pas être sur le blanc pour les prochains 70 matchs. On relaxe, on se calme.»

Tony Marinaro

Vous aimerez aussi

«On va chercher les deux points et on va apprendre les leçons» -Martin St-Louis
Le hockey des Canadiens
«On va chercher les deux points et on va apprendre les leçons» -Martin St-Louis
0:00
8:18

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Libéraliser le commerce de l'alcool: «Pas mal plus compliqué qu'on le dit»
Rattrapage
Barrières interprovinciales
Libéraliser le commerce de l'alcool: «Pas mal plus compliqué qu'on le dit»
Famille de demandeurs d'asile séparée: «C'est hautement inhumain»
Rattrapage
Les parents viennent de deux pays différents
Famille de demandeurs d'asile séparée: «C'est hautement inhumain»
«Guerrero veut prouver que le contrat qu'il a signé, il le mérite»
Rattrapage
Les Blue Jays s'imposent à Los Angeles
«Guerrero veut prouver que le contrat qu'il a signé, il le mérite»
Luc Rabouin se dévoile et montre son côté givré
Rattrapage
Le chef de Projet Montréal ne veut pas être beige
Luc Rabouin se dévoile et montre son côté givré
Charlotte Cardin et «Feel Good» en nomination aux NRJ Awards
Rattrapage
Chanson francophone de l'année
Charlotte Cardin et «Feel Good» en nomination aux NRJ Awards
Jeu Monopoly: arrêté pour avoir volé des boîtes de McCroquettes!
Rattrapage
À Sherbrooke
Jeu Monopoly: arrêté pour avoir volé des boîtes de McCroquettes!
L'affaire Jacques Delisle: «Il demeure des zones d'ombre dans cette histoire»
Rattrapage
Meurtre de sa femme Nicole Rainville
L'affaire Jacques Delisle: «Il demeure des zones d'ombre dans cette histoire»
Fermeture de postes de la SQ: vrai plan ou stratégie pour faire reculer Québec?
Rattrapage
Compressions budgétaires réclamées
Fermeture de postes de la SQ: vrai plan ou stratégie pour faire reculer Québec?
Opération Sous Zéro: «C'est fait discrètement et de façon respectueuse des gens»
Rattrapage
Des vêtements d'hiver pour les jeunes
Opération Sous Zéro: «C'est fait discrètement et de façon respectueuse des gens»
Force internationale à Gaza: «Aucun pays ne veut s'engager»
Rattrapage
Reprise des bombardements
Force internationale à Gaza: «Aucun pays ne veut s'engager»
Ouragan Melissa: que faire si votre voyage est compromis?
Rattrapage
Si vous prévoyez aller en Jamaïque ou à Cuba
Ouragan Melissa: que faire si votre voyage est compromis?
Son ami tué par Guy Durocher: «Il n'aurait jamais dû sortir de l'hôpital»
Rattrapage
Aux prises avec des problèmes de santé mentale
Son ami tué par Guy Durocher: «Il n'aurait jamais dû sortir de l'hôpital»
Amazon: «Ça doit nous faire réfléchir à ce qui nous attend» -Marie-Eve Fournier
Rattrapage
14 000 postes remplacés par l'IA
Amazon: «Ça doit nous faire réfléchir à ce qui nous attend» -Marie-Eve Fournier
Cole Caufield joue (encore) les héros en prolongation
Rattrapage
Gain de 4-3 face au Kraken
Cole Caufield joue (encore) les héros en prolongation