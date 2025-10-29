Dobes ou Montembeault?

Avec la victoire des Canadiens 4-3 face au Kraken de Seattle mardi soir, le gardien de but Jakub Dobes demeure invaincu en six sorties.
La décision de Martin St-Louis de le mettre devant le filet a surpris certains analystes.
Sera-t-il de nouveau devant les buts lors du match de samedi soir au Centre Bell contre les Sénateurs d'Ottawa?
Écoutez le commentaire de Tony Marinaro au micro de Patrick Lagacé, mercredi.
«Pour moi, il n'y avait même pas de débat. La loi du sport, c'est de gagner. Tu y vas avec le gars qui te fait gagner. Je comprends que Samuel Montembeault était très bon pour le CH l'an passé. Mais dans plusieurs métiers, incluant le sport professionnel, tu es jugé sur tes performances d'aujourd'hui et ce que tu peux donner demain. Pas sur ce que tu as fait dans le passé.»
Il commente également l'attachement des partisans pour Samuel Montembeault.
«Je trouve qu'au Québec, quand on parle d'un gars de la place, on devient très insécure. La saison, c'est 82 matchs. [Samuel Montembeault] ne va pas être sur le blanc pour les prochains 70 matchs. On relaxe, on se calme.»