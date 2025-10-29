Dobes ou Montembeault?

Avec la victoire des Canadiens 4-3 face au Kraken de Seattle mardi soir, le gardien de but Jakub Dobes demeure invaincu en six sorties.

La décision de Martin St-Louis de le mettre devant le filet a surpris certains analystes.

Sera-t-il de nouveau devant les buts lors du match de samedi soir au Centre Bell contre les Sénateurs d'Ottawa?

Écoutez le commentaire de Tony Marinaro au micro de Patrick Lagacé, mercredi.